Salvini sfoggia la mascherina a sostegno di Trump

Presidenziali USA, il leader della Lega Matteo Salvini a una manifestazione sfoggia la mascherina pro-Trump: “È il numero uno”

‘Trump 2020’. Sfondo bianco, scritte bianche e rosse. È la scritta sulla mascherina indossata oggi da Matteo Salvini in occasione di una manifestazione sotto una sede dell’Agenzia delle entrate a Roma.

“Io so che sui temi economici, fatta eccezione per il disastro del virus che sta colpendo tutto il mondo, in tema di economia e di posti di lavoro pre virus, di abbattimento fiscale, Trump e’ stato il numero uno. Dal punto di vista degli aiuti alle famiglie e alle imprese americane. Poi non entro nel merito delle sue vicende con la giustizia americana perche’ non mi compete. Spero che vinca”.

SALVINI: GOVERNO BLOCCHI 30 MLN DI CARTELLE ESATTORIALI

“Domani partono le prime cartelle esattoriali. Sono 30 milioni. Se il governo pensa di bloccare scuole, palestre, matrimoni, attivita’ economiche allora blocchi anche queste cartelle esattoriali. Sarebbero la rovina economica di tante famiglie”. Così, spiega la Dire (www.dire.it), il segretario della Lega Matteo Salvini, durante la manifestazione presso una sede dell’Agenzia delle entrate.