“I Tuoi Nei” è il secondo singolo di Seb

“I Tuoi Nei” è il secondo e attesissimo singolo di SEB, disponibile su tutti gli store digitali (e in Radio), uscito per Carioca Records e distribuito da Artist First.

Dopo il primo singolo “Nuda Di Parole” che ha avuto un feedback da parte del pubblico decisamente positivo, superando la soglia dei 16.000 stream su Spotify, arriva il nuovo e atteso singolo per questo giovane artista e cantautore siciliano. “I Tuoi Nei” è il titolo del nuovo lavoro di Seb, in uscita per Carioca Records e distribuito da Artist First. Seb ama giocare con le parole, ed in questo brano lo fa trasformando il corpo di una donna in un cielo stellato, dove i nei diventano stelle. La notte rappresenta il lato oscuro e incontaminato di una persona, mentre la doccia con le lacrime rappresenta il pianto, visto come liberatore e purificatore dell’anima. Il sound stavolta tocca sonorità pop elettroniche moderne mischiate con qualche velatura anni 70.

Il brano è stato scritto e composto da Giuseppe Collura / Leonardo Curiale. Hanno suonato nel brano Peppe Milia (Chitarre Acustiche ed elettriche) e Leo Curiale (pianoforte e programmazione). E’ stato prodotto, registrato, mixato e arrangiato da Leo Curiale presso il Master Play Studio di Mussomeli (CL) e masterizzato presso gli HOG Studio’s di Viareggio da Gianni Bini.

