Elodie interpreta “Volo via” in “Over the moon”

Elodie interpreta “Volo via” nel nuovo film d’animazione “Over the Moon”: la pellicola arriva il 23 ottobre su Netflix

Elodie canta ‘sotto la luna’. L’artista è stata scelta per interpretare ‘Volo via‘ nel nuovo film d’animazione originale Over the Moon – Il fantastico mondo di Lunaria diretto dal leggendario animatore e regista premio Oscar Glen Keane, in arrivo il 23 ottobre su Netflix.

“Ho riconosciuto nella storia di Fei Fei, nella sua caparbietà e nel profondo legame che la unisce alla famiglia, una parte di me. La sua avventura mi ha emozionato e ricordato quanto sia importante credere nei sogni”, ha commentato Elodie.

Il brano, che nel film accompagnerà i titoli di coda come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è la versione italiana di “Rocket to the Moon”, la prima canzone che i compositori Christopher Curtis e Marjorie Duffield hanno scritto per il lungometraggio animato.

LA STORIA

Una brillante ragazzina, spinta dalla determinazione e dalla passione per la scienza, costruisce una navicella spaziale per andare sulla Luna e dimostrare l’esistenza della leggendaria dea che vi abita.Una volta atterrata, rimane coinvolta in una ricerca inaspettata e scopre un luogo bizzarro popolato da creature fantastiche. Prodotto da Gennie Rim e Peilin Chou, il film è un’emozionante avventura musicale che racconta la capacità di andare avanti, l’accettazione di novità inattese e il potere dell’immaginazione.

VOCAL CAST

La voce della giovane protagonista Fei Fei è dell’attrice rivelazione Cathy Ang. Completano il cast delle voci Phillipa Soo (Chang’e), Robert G. Chiu (Chin), Ken Jeong (Gobi), John Cho (Papà), Ruthie Ann Miles (Mamma), Margaret Cho (Zia Ling), Kimiko Glenn (Zia Mei), Artt Butler (Zio) e la star di Grey’s Anatomy Sandra Oh (Signorina Zhong).

SCHEDA TECNICA

Regista: il premio Oscar Glen Keane (Dear Basketball)

Produttori: Gennie Rim (Gli Incredibili, Cars, Ratatouille e Up), Peilin Chou (Mulan, Romy & Michelle, Il piccolo yeti).

Autore: Audrey Wells (The Hate U Give).

Co-regista: il premio Oscar John Kahrs (Paperman).

Produttori esecutivi: Janet Yang (The Joy Luck Club), Glen Keane, Ruigang Li, Frank Zhu, Thomas Hui.

Musiche di: Christopher Curtis (Chaplin), Marjorie Duffield, Helen Park (KPOP).

Compositore: il premio Oscar Steven Price (Gravity).

Scenografa: Céline Desrumaux.