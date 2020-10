Dua Lipa feat. DaBaby: fuori il singolo “Levitating”

Dua Lipa è la prima artista a realizzare un video con le idee dei tiktokers: “Levitating” nella versione con il feat. di DaBaby è su YouTube

Dua Lipa è la prima artista a realizzare un video con la partecipazione di TikTok. L’artista ha pubblicato oggi “Levitating”, ultimo estratto dal disco “Future Nostalgia”, uscito lo scorso marzo. Il brano arriva in versione rinnovata con la partecipazione di DaBaby. Il rapper partecipa anche alla clip.

Il video nato dalle idee degli utenti

TikTok, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), ha invitato gli utenti a creare contenuti con idee originali. Sono stati creati oltre 150.000 video con più di 300 milioni di visualizzazioni. Le idee vanno dal suggerimento di coreografie, al make-up fino ad avere dei tiktokers che ballano nel video stesso.

Ispirato dall’estetica del celebre Studio 54 e dall’epoca d’oro della disco, nel video Dua Lipa si fa trascinare attraverso un portale in un ascensore illuminato da luci da discoteca, in una festa senza fine con delle ragazze che ballano sui pattini scoperte su TikTok. Il regista è Warren Fu, già conosciuto per il suo lavoro con artisti come Daft Punk, Mark Ronson e The 1975.