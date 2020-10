Driiin: a Bologna spesa online dalle botteghe storiche

Si chiama “Driiin” e il campanello di casa suona per le prelibatezze delle botteghe gastronomiche di Bologna. Si tratta infatti di una nuova piattaforma online che permette l’acquisto, agli stessi prezzi, nei più blasonati negozi alimentari delle città. Una “alternativa di qualità alla vendita online che oggi è monopolizzata dalla grande distribuzione”, come descrive “Driiin” la co-fondatice del portale Alessandra Anguillari. Come funziona? Si ordina e si paga dal web (www.driiin.com), poi l’ordinazione può essere o consegnata a casa, con mezzi elettrici o in bici nell’orario selezionato dal cliente, oppure ritirata nei singoli negozi, senza dover fare delle file. Fino a fine mese la consegna sarà gratuita, ma i fondatori non escludono in futuro un pagamento, in modo da garantire condizioni di lavoro accettabili ai fattorini reclutati per consegnare la merce, dipendenti di una cooperativa.

