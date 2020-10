BRCA e tumore all’ovaio: la ricerca fa passi avanti

“Annusare” il tumore dell’ovaio: un’idea apparentemente strana ma non così lontana da una possibile applicazione clinica, stando ai risultati di uno studio italiano i cui risultati sono stati recentemente pubblicati sulla rivista Cancers.

Francesco Raspagliesi, dell’Istituto nazionale dei tumori di Milano, ha guidato il gruppo di ricercatori che ha valutato l’uso di uno speciale “naso elettronico” per l’identificazione del tumore dell’ovaio. Lo strumento, spiega AIRC, è costituito da 10 sensori che sono in grado di riconoscere la presenza di composti organici volatili (VOC) nel respiro. Questi hanno infatti una composizione diversa nei pazienti con tumore rispetto ai soggetti sani. Dopo che l’efficienza di questa tecnica era stata già valutata con risultati abbastanza promettenti in altri tipi di tumore, il naso elettronico ha dimostrato una sua potenziale utilità anche nella diagnosi del tumore ovarico.

Nel recente studio italiano, che ha coinvolto 251 donne (51 con masse benigne, 86 con tumore ovarico e 114 controlli senza masse), il dispositivo è riuscito a distinguere i casi di tumore dai controlli in modo piuttosto preciso. Come scrivono i ricercatori, questo studio preliminare pone le basi per altri studi di conferma e di approfondimento.

Uno strumento di questo tipo potrebbe rivelarsi utile per esempio per la diagnosi precoce di un tumore ovarico in donne con mutazioni nei geni BRCA1 e BRCA2, gli stessi che si associano a un incremento del rischio di tumore del seno. Secondo quanto riportato nel report I numeri del cancro in Italia di AIRTUM-AIOM-Fondazione AIOM, il rischio di carcinoma ovarico è tra l’1 e il 2 per cento nella popolazione generale, tra il 24 e il 40 per cento nelle donne con mutazione in BRCA1 e tra l’11 e il 18 per cento in quelle con mutazione di BRCA2. In queste ultime due categorie, strumenti di diagnosi non invasivi potrebbero permetterebbe di aumentare la frequenza dei controlli.