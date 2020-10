Anna con Gué Pequeno nel brano “Bla bla”

Anna collabora con Gué Pequeno in “Bla bla”, il suo primo singolo ufficiale. Il brano è disponibile su tutte le piattaforme digitali

Si è aperta con il freestyle per Red Bull 64 Bars una nuova stagione musicale per Anna. La rapper sta per tornare con il suo primo singolo ufficiale, “Bla bla”. Il brano, su tutte le piattaforme, la vede collaborare con Gué Pequeno.

Un singolo atteso quello di Anna, che in pochi mesi è passata dall’essere una sconosciuta di La Spezia appassionata di rap alla 16enne celebre in tutta Italia per “Bando”. Il bran, diventato virale, lo scorso 31 gennaio era stabile a quota 55,8 milioni di stream su tutte le piattaforme digitali.

Il successo della canzone, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), ha anche superato i confini nostrani, entrando nelle playlist di Danimarca, Francia, Stati Uniti, Svizzera, Austria, FInlandia, Canada, Svezia, Germania. E ancora Olanda, Belgio, Spagna, India, Portogallo, Repubblica Ceca, Hong Kong, Ungheria, Singapore e Taiwan.