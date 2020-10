Alfa in radio con il nuovo singolo “Sul più bello”

Alfa in rotazione radiofonica con il suo ultimo singolo “Sul più bello”: il brano fa parte della colonna sonora dell’omonimo film di Alice Filippi

È in rotazione radiofonica SuL Più BeLLo, l’ultimo singolo di ALFA che ha già superato i 6 milioni di stream su Spotify e 1 milione di stream su Apple Music. Il brano del cantante genovese, prodotto da Yanomi, racconta di come le cose non vadano mai secondo i piani, e pur calcolando ogni minimo dettaglio, sempre accadrà qualcosa di non previsto. ‘SuL Più BeLLo’ parla di come la vita sarebbe certamente più facile se si potesse prevedere il futuro, ma senz’altro più noiosa e meno sorprendente. È un invito a rileggere il libro della propria esistenza rifuggendo la tentazione di saltare subito al finale e uno stimolo a cogliere le occasioni e trasformarle in cose grandi.

Inoltre, la canzone è la title track contenuta nella colonna sonora del film Sul più bello (dal 21 ottobre al cinema), teen dramedy (prodotto da Eagle Pictures) diretto da Alice Filippi. Tratto dall’omonimo libro di Eleonora Gaggero (presente anche nel cast della pellicola), l’opera prima della Filippi sarà presentata come evento speciale alla 18esima edizione di Alice nella Città (15-25 ottobre), la sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma.

Il videoclip ufficiale della canzone, diretto da Nicholas Baldini, è stato girato sul set cinematografico nella straordinaria Reggia di Venaria Reale a Torino e contiene scene e immagini inedite del film con i due protagonisti: Marta (Ludovica Francesconi) una ragazza con dei gravi problemi di salute, ma, nonostante le difficoltà, molto buffa e molto autoironica e determinata a perseguire i propri obiettivi, come quello di conquistare Arturo (Giuseppe Maggio), un ragazzo che sembra aver tutto ma non ne sente il sapore e per cui Marta sarà da ispirazione per uscire dal suo spleen esistenziale.

LA STORIA

Il film racconta la storia della giovanissima Marta, interpretata da Ludovica Francesconi, tanto simpatica quanto bruttina, che dalla nascita soffre di una rara malattia genetica. Nonostante tutto, Marta è la ragazza più solare che abbiate mai conosciuto. Carattere travolgente ha fretta di fare tutto e subito. A 19 anni come ogni ragazza della sua età sogna il grande amore ma lei non è una che si accontenta e prima che la sua malattia degeneri vuole sentirsi dire “ti amo” dal ragazzo più bello di tutti. I suoi amici e coinquilini Jacopo, interpretato da Jozef Gjura, e Federica, interpretata da Gaja Masciale, sono la sua famiglia e ogni volta fanno il possibile per dissuaderla dal puntare troppo in alto. Finché ad una festa Marta vede Arturo (interpretato da Giuseppe Maggio) bello, sicuro di sé e per lei completamente inarrivabile. In altre parole: la preda perfetta. Mentre i fedeli amici si preparano a gestire l’ennesima delusione, lei sente che stavolta le cose andranno in maniera diversa.

Il film è una commedia dove si piange, o in alternativa un dramma dove si ride: ruota attorno ai pregiudizi che si hanno sulle altre persone, e mostra quanto la società possa far sentire sbagliati, ma quanto poi l’unica valutazione che conti veramente sia quella che si dà a sé stessi. L’intera storia è un invito a lasciarsi sorprendere dalla vita che ‘sul più bello’ può regalare occasioni inaspettate.

‘SuL Più BeLLo’, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), arriva dopo il successo di ‘TeStA TrA Le NuVoLe, pT. 2’ che con oltre 27 milioni di stream su Spotify e oltre 1 milione e mezzo di stream su Apple Music, ha ottenuto la certificazione di disco di platino, aggiungendosi al doppio disco di platino ‘Cin Cin’ (oltre 67 milioni di stream) e ai tre dischi d’oro ‘Testa tra le nuvole pt.1’ (oltre 20 milioni di stream) e ‘Wanderlust!’ (oltre 14 milioni di stream), ‘Dove sei?’ (oltre 16 milioni di stream).

Andrea De Filippi, in arte ALFA, è un cantante genovese, classe 2000. Con l’ultimo tour in sold out e con 175 milioni di stream totali su Spotify e oltre 53 milioni di view su Youtube, ha già un doppio disco di platino, un disco di platino, e tre dischi d’oro.