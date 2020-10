Ruggero online con il nuovo singolo “Sei quella”

Ruggero pubblica il nuovo singolo “Sei quella”, disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “SEI QUELLA”, nuovo brano di RUGGERO nonché quinto episodio della serie di video musicali intitolata “Atineres”, inaugurata a gennaio dall’uscita del videoclip del singolo “Sentirmi meglio”.

“SEI QUELLA“, nuovo brano del cantautore RUGGERO, è l’identikit di un amore, un ritratto completo che ne delinea i punti di forza ma soprattutto le fragilità. Il focus è sulle sfide che comporta il legame tra due individui, e sulla consapevolezza di potercela fare solo insieme, perché “due – li incroci e fanno un +“.

Spiega Ruggero a proposito del suo nuovo singolo: «Più che una canzone d’amore è una canzone per un amore. È la descrizione di una donna forte e fragile, piccola e gigante, forte e bella come il mare. Non a caso il testo si è formato nella mia testa un pomeriggio sotto l’ombrellone mentre fissavo un mare piatto e luccicante».