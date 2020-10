Justin Bieber ripercorre gli esordi nel singolo Lonely

Justin Bieber ripercorre gli esordi della sua carriera nel singolo Lonely: il nuovo brano dell’artista è realizzato in collaborazione con Benny Blanco

Justin Bieber sta per tornare con un singolo. Dopo aver stuzzicato i fan nelle settimane scorse con messaggi che annunciavano novità, il cantante ha rivelato l’arrivo di “Lonely”, questo il titolo del brano che lo vede collaborare con Benny Blanco e che sarà disponibile dal 16 ottobre su tutte le piattaforme. Come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), ha lavorato nel singolo anche Finneas, producer e fratello maggiore di Billie Eilish.

Jacob Tremblay nel video ufficiale?

Nello stesso giorno è atteso il video ufficiale del pezzo. È l’immagine che presenta “Lonely” a rivelare qualche indizio su come sarà la clip.

Protagonista della foto è Jacob Tremblay, star di film come “Room” e “Wonder”.

L’attore è solo in una sala trucco, probabilmente prima di un grande live, vestito con uno degli outfit storici di Justin. Uguale anche l’acconciatura. Che Justin Bieber sia pronto a raccontare in musica gli inizi della sua carriera? È questa una delle ipotesi più gettonate tra i fan della popstar canadese. Justin, dal canto suo, non ha dato molte altre spiegazioni. Non resta che attendere venerdì per scoprire ulteriori dettagli.