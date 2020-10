Francia, comprano gatto Savannah online: arriva cucciolo di tigre

Quando si fanno acquisti online può capitare di ricevere un prodotto che non ha niente a che fare con quello ordinato. Ma quello che è successo a in Francia è un caso davvero curioso. Una coppia facoltosa di Le Havre, in Normandia, aveva pagato circa 6000 euro per acquistare online un Savannah, un incrocio tra un gatto domestico e un serval. Una volta che il felino è arrivato a casa, però, i due acquirenti si sono accorti che qualcosa non quadrava. Qualche settimana dopo la scoperta: avevano in casa un cucciolo di tigre di Sumatra.

La coppia ha allertato le autorità ed è stata aperta subito un’inchiesta. I fatti risalgono al 2018, e dopo due anni di indagini sono stati arrestati diversi sospetti per traffico illegale di animali selvatici.

La tigre di Sumatra è una specie felina endemica dell’isola di Sumatra, Indonesia, elencata come in pericolo critico nella Lista Rossa IUCN. Si stima esistano tra i 400 e i 500 esemplari selvatici in natura.



Il Savannah

Savannah è il nome dato alla prole di un gatto domestico e di un serval, un felino selvatico africano di medie dimensioni.

L’insolito incrocio è diventato popolare tra gli allevatori, alla fine del 20 ° secolo, e nel 2001 la International Cat Association lo ha accettato e registrato come una nuova razza.

È interessante notare, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), che i Savannah sono molto più sociali dei gatti tipici e sono spesso paragonati ai cani per la loro fedeltà. Possono essere addestrati nel camminare al guinzaglio e persino a giocare a prendere la pallina.