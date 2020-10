Premio Qualità Italia 2020: 21 vini vincitori

Premio Qualità Italia 2020: alla Milano Wine Week premiati i 21 vini vincitori della sesta edizione del concorso enologico

Magica serata per il Concorso Enologico Nazionale Premio Qualità Italia 2020 nel cortile di Palazzo Bovara a Milano, uno degli hub della manifestazione Milano Wine Week , con la celebrazione dei i Vincitori della 6° edizione.

E’ stata l’occasione per premiare i 21 Vini vincitrici e farli degustare ad una platea di qualificati Ospiti che hanno seguito con particolare passione e professionalità gli imprenditori vitivinicoli che hanno presentato le cantine del territorio italico e ascoltare il Team di Wine Blogger, selezionati da Saverio Francesco Russo, che hanno recensito tutti i vini premiati caratterizzando così la prima “Guida dei Vini del Premio Qualità Italia 2020”, presentata al pubblico per l’occasione.

Oltre al Presidente della MWW Federico Gordini, hanno preso parte alla Masterclass prestigiose autorità quali il presidente nazionale di Confagricoltura Massimiliano Giansanti, l’Assessore all’Agricoltura della Regione Emilia Romagna Alessio Mammi, la Consigliera della Regione Abruzzo Anonietta La Porta ed il Presidente di Confagricoltura Brescia Giovanni Garbelli.

Hanno fatto pervenire i saluti, il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il Presidente della Regione Sardegna Christian Solinas, l’Assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda della Regione Lombardia Lara Magoni e il Presidente di FederDoc Ricci Curbastro.

A completare la platea addetti ai lavori del mondo del vino e partner del Concorso come l’emittente televisiva Wine TV e la Piattaforma Web WineBusinessHub.

Il Premio Qualità Italia 2020, per le varie categorie, è stato assegnato a: 4 vini dell’Emilia Romagna, 4 del Veneto, 4 dell’Abruzzo, 2 della Sardegna, 2 della Lombardia, 2 della Puglia ed 1 vino rispettivamente della Campania, Liguria e Sicilia.

L’elenco dei vincitori, disponibile su https://www.premioqualitaitalia.it/albo e https://www.facebook.com/premioqualitaitalia

Soddisfatti gli organizzatori del Concorso che, nonostante il periodo di emergenza sanitaria, hanno voluto dare continuità e sostegno ai produttori di tutte le Regioni d’Italia e alle eccellenze nazionali, che ancor di più oggi, sembrano essere uno dei pochi punti fermi per la ripartenza del Paese.

Mauro Pallini, Direttore della Scuola Etica Leonardo, organismo autorizzato che ha organizzato il concorso, si dice “Felice di aver potuto celebrare l’evento in una delle capitali economiche dell’Europa e, l’ospitalità all’interno di MWW, è il riconoscimento per la Scuola e tutte le persone che hanno creduto e lavorato per il Concorso Premio Qualità Italia e per le cantine partecipanti. La partecipazione di vini di tutte le regioni italiane conferma il grande interesse per il nostro concorso e la sua capacità di rappresentare tutte le eccellenze vitivinicole d’Italia”.

Soddisfatto della gestione dell’evento il Direttore Tecnico del Concorso Loriano DI Sabatino “E’ stata una bella serata con vini eccellenti in un contest di qualità. E’ lo stimolo per fare ancora meglio nell’edizione 2021 per la quale stiamo già lavorando”.

Segnale di grande auspicio per una rapida e sana ripresa dell’economia del vino,

è venuto unanime dai rappresentanti politici ed altre autorità presenti in alla cerimonia.

La registrazione è disponibile sul sito www.premioqualitaitalia.it/premiazione2020 e su www.facebook.com/premioqualitaitalia