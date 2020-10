Leo Ortolani arriva in libreria con “Venerdì 12”

Leo Ortolani in libreria con “Venerdì 12”: la nuova edizione comprenderà una versione alternativa della storia Il quadro!

Certi amori sono davvero una maledizione. Arriva in libreria con Bao Publishing l’edizione definitiva di ‘Venerdì 12’, saga a fumetti tra le più amate di Leo Ortolani. Un autentico zibaldone comico della sfiga negli affari di cuore, dal lieto fine inaspettato, in vendita dall’1 ottobre. La nuova edizione comprenderà una versione alternativa della storia ‘Il quadro!’ e una nutrita cover gallery, oltre alla copertina inedita, impreziosita dai colori di Larry Ortolani.

Protagonista della storia è un uomo di nome Aldo, che dopo essere stato lasciato dalla sua innamorata Bedelia, farà di tutto per riconquistarla. Entra in possesso di un carillon magico, ma non ascolta le controindicazioni sul suo utilizzo. Si ritrova così maledetto e di aspetto ripugnante: rimarrà tale per sempre, a meno che non riesca a riconquistare Bedelia o a trovare il vero amore.

Il ritorno delle disavventure di Aldo, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), non è la sola novità di Leo Ortolani nell’autunno di Bao. In arrivo infatti, dal 29 ottobre, c’è anche l’inedito ‘Bedelia’, volume che vede protagonista proprio la donna che spezzò il cuore di Aldo in ‘Venerdì 12’.