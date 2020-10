Koito online con il brano “Non ridi mai”

Koito online sulle piattaforme digitali con il brano “Non ridi mai”: un singolo Rap Indie/Rap, che presenta sonorità fresche ed accattivanti

E’ disponibile su YouTube e su tutte le piattaforme digitali “Non ridi mai“, il nuovo singolo di Koito.

«Sei bella che fai vergognare sto cielo

quando prendi il sole sdraiata su un telo

(…)

Sei il vestito più bello che indosso,

quando ti ho addosso, sopra di me»

“Non ridi mai”, prodotta dallo stesso artista, è una canzone Rap Indie/Rap, che presenta sonorità fresche ed accattivanti; la colonna sonora di un amore che sboccia e cresce sotto i raggi del sole, cullato dalle onde del mare.

Biografia

Koito, pseudonimo di Gabriel Cardoni,nasce e cresce a Roma nel 1986. Cresce e passa la sua infanzia nelle case popolari di Casal Bruciato (periferia Est di Roma). Si avvicina al mondo del Rap all’età di 16 anni, a 18 anni inizia a comporre le prime basi e a scrivere i primi testi.

Grazie alla musica, riesce a trasformare la rabbia in qualcosa di positivo, ad incanalarla in qualcosa di costruttivo, la musica è il suo grido che nasce dalla periferia e si amplifica nel vuoto dell’indifferenza per cercare di superarla, è una valvola di sfogo, un’amica sempre presente: «Con le note lei mi parla con le rime gli rispondo, è la mano a cui mi aggrappo quando sto toccando il fondo» (Cit. Koito)

Anno dopo anno, il sentimento che lo lega alla musica cresce e si fa sempre più forte, un legame indissolubile, una passione senza fine. Nel 2008 dà vita al gruppo SenzaRazza e nel 2009 esce il primo album ufficiale, “Senzarazza Mixtape Vol.1”, che vanta numerose collaborazioni con diversi rapper della scena romana (Er Gitano, Saga, Canesecco, Jesto, Diluvio, Suarez…). Da subito ottiene un buon riscontro e si crea un numeroso gruppo di sostenitori che si rispecchia nei testi delle canzoni, vivendo in prima persona ciò che ascoltano. Nel 2010 pubblica il suo primo progetto da solista, l’EP “Help”, seguito, nel 2011 da “Raccolta differenziata” e dal “Senzarazza Mixtape vol.2”.

Nel 2012 viene pubblica l’EP “Remember the name” e, sempre nello stesso anno, il primo album Lo da solista, l’album“Favole moderne”. Nel 2014, intraprende la carriera da solista e pubblica l’album “Tra sogno e realtà”.

Ad Agosto 2020 esce su tutte le piattaforme digitali “Non ridi mai”, singolo, accompagnato dal videoclip ufficiale, registrato, mixato e masterizzato al Nevada Studio di Roma. Koito attualmente sta lavorando al suo prossimo album che, vista l’anticipazione, sarà sicuramente una sorpresa nel panorama musicale italiano.

Web links:

Instagram:

https://www.instagram.com/koito.it

Facebook:

https://www.Facebook.con/koitoFB

YouTube:

https://www.YouTube.com/c/koito

Spotify:

https://open.spotify.com/artist/1hIGF17YeYMFK0KH49tEYV?si=-YPkO0xoTXSS_zXRZ643iA

Website:

https://www.Koito.it