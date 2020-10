Il Covid può causare ictus e disturbi neuropsicologici: lo rivela uno studio del dipartimento di Psicologia generale dell’Università di Padova

Il Covid 19 puo’ provocare anche ictus, difficolta’ linguistiche, agitazione comportamentale, e segni neuropsicologici altamente specifici, come agrafia e afasia di conduzione, ovvero incapacita’ di scrivere e di riprodurre i suoni ascoltati. Lo rivela uno studio del professor Konstantinos Priftis del dipartimento di Psicologia generale dell’Universita’ di Padova, in collaborazione con le psicologhe Lorella Algeri e Simonetta Spada e la fisiatra Stella Villella dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, pubblicato sulla rivista ‘Neurological science‘.

Nello studio, spiega la Dire (www.dire.it), “e’ stato indagato per la prima volta un paziente in cui il covid 19 si e’ manifestato oltre che con lievi evidenze respiratorie anche con sintomi mentali generalizzati, in seguito regrediti, e con segni neuropsicologici altamente specifici”. I risultati evidenziano come “oltre alla necessita’ di curare le conseguenze dei danni respiratori e cerebrali, una delle frontiere future che il sistema sanitario dovra’ fronteggiare sara’ quella di valutare un paziente covid 19 anche dal punto di vista neuropsicologico come indizio sentinella di affezione da virus e avviare una sistematica riabilitazione cognitiva”.