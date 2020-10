Parte oggi la Frozen Fashion Week

Al via la Frozen Fashion Week: su YouTube 5 spettacoli virtuali con 16 giovani modelli che indossano oltre 50 outfit di 11 diversi rivenditori

Per presentare la collezione A/I ispirata a Disney Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle, alcuni giovani modelli sono diventati protagonisti di un inedito servizio di moda ispirato alla franchise. Lo shooting segna l’inizio della Frozen Fashion Week, la prima nel suo genere. L’evento virtuale è ambientato nell’incantevole mondo di Arendelle e segue le recenti settimane della moda di Londra, New York, Milano e Parigi.

La fotografa di moda Mary McCartney ha fotografato i capi più rappresentativi delle nuove collezioni per l’Autunno/Inverno 2020. Questi particolari scatti sono stati presentati per celebrare l’annuncio della Frozen Fashion Week. La figlia di Sir Paul McCartney – che in precedenza ha fotografato volti noti tra i quali Kate Moss, Harry Styles, Madonna e Liv Tyler – è stata nominata fotografa ufficiale di questa inedita settimana della moda.

“Crescendo ho guardato tutti i film d’animazione Disney, quindi questo servizio fotografico mi ha fatto rivivere molti bei ricordi di quei tempi“, ha dichiarato la McCartney. “Mi ha scaldato il cuore passare la giornata a fotografare questi giovani ragazzi che giocavano a vestirsi per la Frozen Fashion Week – ha continuato la fotografa come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) – e ho potuto vedere quanto si sono divertiti a ritrovarsi nel mondo ispirato ad Arendelle – il tutto accompagnato dalla colonna sonora di Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle in modo che tutti potessero cantare le canzoni mentre veniva svelata l’ultimissima collezione di moda”.

Cinque spettacoli virtuali con 16 giovani modelli che indossano oltre 50 outfit di 11 diversi rivenditori, tra cui Disney Store, H&M e OVS saranno visibili sul canale Facebook Disney per le mamme a partire dal 12 ottobre. La settimana culminerà in una sfilata di moda completa nella giornata di domenica 18 ottobre visibile sul canale YouTube Disney Junior. Un assaggio di ciò che verrà presentato è già visibile in un esclusivo video teaser che mostra il dietro le quinte della Frozen Fashion Week.

Nell’ambito delle celebrazioni della moda di Frozen, i Walt Disney Animation Studios hanno inoltre rilasciato alcuni bozzetti inediti dei progetti iniziali per l’abito da ricevimento di Elsa in Frozen 2 disegnati da Jean Gillmore (visual development artist), e i primi schizzi del vestito da Regina delle Nevi di Elsa, creato da Brittney Lee, (visual development artist).

Queste immagini evidenziano lo sviluppo dei costumi, dalla tavolozza dei colori, dallo stile al design delle acconciature. I modelli hanno continuato a evolversi e hanno portato a quattro diversi costumi per Elsa in Frozen 2, incluso l’ormai famosissimo vestito da Regina delle Nevi svelato durante uno dei momenti più importanti del film, dove Elsa diventa chi avrebbe sempre dovuto essere.