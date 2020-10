Makkekomiko arriva al Teatro de’ Servi

Makkekomiko di Alessandro Mago Mancini arriva il 13 ottobre al Teatro de’ Servi: le informazioni utili per lo spettacolo

Dal 13 al 18 ottobre al Teatro de’ Servi va in scena la comicità con Makkekomiko, non uno spettacolo di cabaret, ma un modo unico di pensare la comicità, ideato da Alessandro Mago Mancini.

Makkekomiko è un laboratorio di scrittura comica per professionisti nato dalla mente di Alessandro Mago Mancini dopo l’esperienza maturata nel teatro e nel cabaret nel gruppo della Fattoria dei Comici di Serena Dandini. Per una settimana, diversi artisti si alterneranno sul palcoscenico, rendendo ogni serata un appuntamento unico. La loro sfida? non farvi rimpiangere di essere rimasti a casa a fare zapping col telecomando davanti al microonde!

Orario spettacoli

Mar – Sab ore 21 – Dom ore 17:30

Biglietti Intero 18 €

Teatro de’ Servi

Via del Mortaro 22, Roma

info: 06 6795130

www.teatroservi.it