Ludwig Mirak si candida per Sanremo Giovani

Proposto ufficialmente all’organizzazione del Festival di Sanremo 2021, il cantautore Paolo Karim Gozzo in arte Ludwig Mirak, per la manifestazione Sanremo Giovani dalla quale verranno scelte successivamente le Nuove Proposte per il 71° Festival della Canzone Italiana. L’artista sarà accompagnato e rappresentato da International Music and Arts di Francesco Cattini.

BIOGRAFIA – LUDWIG MIRAK Paolo Karim Gozzo nasce il 23/03/1989 a Erba (Como) ed è un cantautore con origini siciliane e marocchine.

Muove i primi passi nel 2009 ad X Factor nella squadra di Morgan, uscendo al Bootcamp contro Marco Mengoni. Tra il 2010 e il 2013 lavora in studio di registrazione a diverse demo, tra cui “Buongiorno mondo” singolo prodotto da Enrico Kikko Palmosi e pubblicato nella primavera del 2012.

La svolta avviene nel 2014 quando, dopo aver studiato songwriting con Bungaro, decide di trasferirsi a Modena trovando nella canzone d’autore il suo habitat ideale. In Emilia fonda il progetto Ludwig Mirak e nel 2018 insieme a Federico Truzzi ed Enrico Mescoli produce l’album “È quasi l’alba” con sfumature rock e folk, ricevendo buoni riscontri dalla critica e dai live.

In un anno e mezzo di concerti condivide il palco con artisti del calibro di: Roberto Vecchioni, Banco del Mutuo Soccorso, Ghemon, Cisco, Carl Brave, Franco126 e La Municipàl.

Il 07 Dicembre 2019 al Teatro Socjale di Ravenna è tra i finalisti di Materiale Resistente 2.0, evento promosso dal MEI e trasmesso da RadioRai Live.

Il 05 Giugno 2020 Ludwig Mirak pubblica “Musica malata”, un mini beat realizzato in casa durante il periodo di reclusione a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19.