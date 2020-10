Lego, gaming e tecnologia formano i farmacisti

Mattoncini Lego, gamification e tecnologia per formare i farmacisti del futuro: ad innovare il settore è Servizi Farmacia Italia

Portare innovazione e creatività nelle farmacie italiane attraverso la formazione del personale con metodologie innovative utilizzate nelle multinazionali. Nasce con questa mission Servizi Farmacia Italia, (https://www.servizifarmaciaitalia.com/), la società che punta ad una formazione innovativa per gestire la farmacia come un’azienda sempre più moderna, smart e al passo con i tempi.

La società, fondata dal farmacista Giuseppe Tura, con sede a Napoli, Milano ed a Cosenza, ha lo scopo di fornire alla farmacia italiana una vasta serie di servizi professionali con l’ausilio di personale medico e paramedico preparato e competente che abbia maturato la propria esperienza sia in campo ospedaliero che privato per fornire un valido supporto alla farmacia moderna, in questo momento storico, per evolversi da distributore di farmaci ad innovativo check point salute fornendo alla propria clientela un servizio sanitario di prima istanza di alto livello professionale.

La farmacia si è trasformata in una vera e propria azienda, non più un’attività a gestione familiare, ma un’impresa con 18/20 dipendenti, ognuno con il suo ruolo e le sue competenze.

“Per puntare ad una gestione più innovativa ed un’evoluzione della farmacia, – spiega Giuseppe Tura – è fondamentale una costante innovazione ma soprattutto continui stimoli per mantenere un fatturato costante, per gestire i dipendenti e continuare a crescere ed aumentare i fatturati come un’impresa”. Il nostro obiettivo – prosegue – è continuare la nostra spasmodica ricerca di innovazione per fornire soluzioni e strategie efficaci per orientarsi nel nuovo millennio attraverso le nuove tecnologie, i social network, prestando attenzione alle logiche di marketing e di e-commerce che rivestono sempre più importanza in ambito sanitario e pensando a modelli imprenditoriali e manageriali già consolidati nelle grandi imprese”.

Lego Serious Play, Mapps e Pills: formazione innovativa per la farmacia smart

La farmacia è oggi al centro di un profondo processo evolutivo, caratterizzato da significativi cambiamenti normativi, del mercato farmaceutico e degli attori della sua filiera.

Servizi Farmacia Italia ha avviato un’ Academy, un percorso formativo dedicato ai farmacisti che vogliono comprendere cosa significhi innovare nella propria azienda e quali possono essere i metodi rivoluzionari per farlo, anche in ottica di una crescita personale oltre che quella del proprio personale, vero cuore pulsante di ogni farmacia. Dal 2018 Servizi Farmacia Italia ha introdotto nei processi di formazione le metodologie LEGO®SERIOUS PLAY® e MAPPS® per far apprendere ai farmacisti i nuovi modelli imprenditoriali e manageriali da acquisire per far fronte ai cambiamenti e intercettare e soddisfare nuove tendenze di mercato.

LEGO SERIOUS PLAY® si basa sull’impiego dei mattoncini LEGO® per sviluppare il pensiero, la comunicazione e la risoluzione di problemi complessi di gestione aziendale. Approfondisce il processo di riflessione e supporta un dialogo efficace per tutti i membri dell’organizzazione MAPPS® è una metodologia di apprendimento organizzativo che utilizza le mappe cartografiche per la riorganizzazione aziendale supportando i programmi di change management a qualunque scala organizzativa favorendo la condivisione degli obiettivi, la definizione di una roadmap, il monitoraggio e il raggiungimento dei risultati.

Servizi Farmacia Italia ha sviluppato e brevettato un proprio sistema, PILLS®, metodologia di visual business di confronto ma soprattutto di analisi introspettiva visiva ideata specificatamente per il processo innovativo della farmacia moderna, che verrà presentata durante il corso formativo del 27 novembre presso l’ AC Marriott Hotel, a Milano.

“Abbiamo optato per le metodologie che al momento sono quelle più utilizzate all’interno delle multinazionali americane – spiega Giuseppe Tura, farmacista formatore e founder di Servizi Farmacia Italia – con l’obiettivo di aiutare i farmacisti a migliorare le performance di un gruppo di lavoro, migliorare l’ambiente interno, ma soprattutto – precisa – per innovare la gestione della farmacia, in un’ottica smart e al passo con i tempi”.

Dal marketing agli ecommerce, la rivoluzione digitale alla base della crescita costante Servizi Farmacia Italia, fin dalla sua costituzione, ha sempre chiuso i suoi bilanci in crescita con un aumento da un minimo del 15 % ad un massimo del 25% rispetto all’anno precedente cercando di anticipare le richieste e modificando i servizi offerti ai farmacisti titolari in aderenza ai cambiamenti di mercato del settore farmaceutico negli ultimi anni.

Nel corso della sua vita, l’azienda guidata da Giuseppe Tura, si è sempre evoluta, passando dalla progettazione del classico corso ecm ad una consapevolezza più profonda delle esigenze del farmacista. “L’osservazione dei cambiamenti strutturali del mondo farmacia, l’innovazione, l’avvento sempre più profondo della tecnologia ci ha spinto a spostare non solo la formazione ma anche la consulenza verso l’innovazione nel mondo marketing, l’attività di branding, ma soprattutto la formazione di competenze digital” spiega Tura.

Precorritrice dell’attuale rivoluzione digitale in atto, Servizi Farmacia Italia ha anticipato di circa 3 anni il mercato dell’omnicanalità e del marketing online, con sessioni di corsi di formazione sui social network quali Facebook ed Instagram specifici per la farmacia e sviluppando il primo servizio di consulenza di apertura Amazon Store per la farmacia.

A partire dal 2010, Servizi Farmacia Italia ha avviato la sua attività formativa, organizzando più di 30 corsi l’anno e formando circa 400 farmacisti tra corsi e workshop, avvalendosi della collaborazione con Federfarma e con alcuni ordini professionali di farmacisti italiani.

Accanto ai workshop organizzati durante tutto l’arco dell’anno in diverse località italiane, oggi, Servizi Farmacia Italia, organizza delle full immersion di formazione e di confronto con farmacisti provenienti da tutta Italia con una media di partecipanti di 50/60 farmacisti provenienti da tutta Italia fino a raggiungere 110/120 titolari.