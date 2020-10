Contaminaction University lancia il Master in Music Management: formerà professionisti capaci di promuovere artisti, etichette e attività musicali

La Contaminaction University è pronta a inaugurare il nuovo Master in Music Management in partenza il 30/10/2020.

Il Master in Music Management, configurato come programma di Alta Formazione e inserimento professionale, nasce per rispondere all’esigenza dell’Industria Musicale di inserire nel proprio organico professionisti capaci di promuovere artisti, etichette, scuole di musica, attività, prodotti e servizi della Music Industry in grado di muoversi con maestria nel mondo del digital advertising.

A conclusione delle lezioni, gli studenti avranno la possibilità di fare un’esperienza unica lavorando a fianco del Bar Mario nel backstage di Campovolo 2021, il concerto di LIGABUE.

Il Master, della durata di 6 mesi in formula weekend, darà agli studenti la possibilità accrescere le loro competenze digitali acquisendo le professionalità richieste dal mercato e lavorando sui progetti reali commissionati dai Partner, che li affiancheranno per tutto il percorso con lezioni in classe e testimonianze su case-history reali.

Le lezioni avranno luogo presso l’Open Space ContaminAction Hub nel Rettorato dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” (COVID-19 permettendo) e/o a distanza attraverso la piattaforma di Digital Learning della Contaminaction University.

Al termine del corso gli studenti otterranno una certificazione di project management AGILE e potranno iniziare in loro percorso di inserimento nel mondo del lavoro con uno stage in una delle aziende partner, tra le quali: RDS, FIMI, Official Fan Club LIGABUE, Warner Chappell Music, SCF, Honiro Label, All Music Italia, Garrincha Dischi, Note Legali, Fenix Entertainment, iLiveMusic.

Tra i partecipanti all’Open Day, saranno selezionati tre studenti che riceveranno una borsa di studio integrale del valore di € 4.200,00 pari al 100% del costo del Master.

Per info

+39 388 745 8740 – info@contaminactionuniversity.it

www.contaminactionuniversity.it/master-in-music-management