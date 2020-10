Bando “Paesaggi Comuni”: scadenza il 15 ottobre

Prorogata al 15 ottobre la scadenza del bando Paesaggi Comuni per la rigenerazione ecologica di spazi pubblici, piazze e aree verdi

È stato prorogato al 15 ottobre il bando ‘Paesaggi Comuni, promosso da Fondazione CR Firenze, in collaborazione con il Comune di Firenze. L’iniziativa si pone l’obiettivo di riqualificare le aree verdi cittadine e le piazze grazie al coinvolgimento dei cittadini. Sono tanti i cittadini impegnati oggi in difesa degli spazi aperti alla collettività, animati da grande spirito civico, ma che spesso non riescono a concretizzare la loro voglia di impegnarsi per il bene comune. Con questo bando la Fondazione intende aiutarli nella loro vocazione mettendo a disposizione 480.000 euro di risorse a fondo perduto per finanziare progetti di rigenerazione ecologica presentati da Comitati di quartiere, associazioni, organizzazioni di volontariato e altre forme di organizzazione della comunità locale.

Potranno progettare nuovi interventi come installazioni, allestimenti o migliorie, e ancora proporre l’animazione territoriale nel rispetto delle norme di contenimento del Covid-19, oppure semplicemente la cura e la manutenzione di aree sottoutilizzate o in condizione di degrado. Sono numerose le aree fiorentine (qui è disponibile un elenco di quelle verdi: http://verdeonweb.comune.fi.it/) che si trovano in uno stato di sottoutilizzo oppure in condizione di degrado che potrebbero essere migliorate grazie alla vitalità dei cittadini. Per partecipare è necessario presentare domanda online alla sezione bandi del sito www.fondazionecrfirenze.it.