Resident Evil: Infinite Darkness su Netflix nel 2021

Resident Evil: Infinite Darkness arriverà su Netflix nel 2021. Il prossimo anno uscirà anche un nuovo gioco della saga

Una serie in computer grafica 3D che riprenderà le atmosfere della saga videoludica horror più popolare di sempre. Netflix ha svelato con un teaser trailer le prime immagini di ‘Resident Evil: Infinite Darkness’, nuovo progetto in collaborazione con Capcom in arrivo sulla piattaforma streaming nel 2021. Le animazioni sono state affidate allo studio Quebico, che già nel 2017 aveva lavorato alla realizzazione del film in 3DCG ‘Resident Evil: Vendetta’. Protagonisti della serie saranno due volti noti del franchise, Leon Kennedy e Claire Redfield.

Il progetto segue il recente annuncio di una serie live action di ‘Resident Evil’, la cui prima stagione, composta da otto episodi da un’ora ciascuno, arriverà prossimamente su Netflix.

Infine, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), la saga survival horror tornerà anche su console con il nuovo capitolo ‘Resident Evil Village’, disponibile nel corso del 2021 al momento solo per PlayStation 5, Xbox Series X e PC.