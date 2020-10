Mercato auto: anno nero per le immatricolazioni

Anno nero per le immatricolazioni di auto nuove e usate: maglia nera alla Sardegna nel nuovo e al Lazio nell’usato, bene la Valle d’Aosta

Segugio.it, leader nella comparazione assicurativa in Italia, ha svolto un’analisi per capire se i trend di immatricolazioni auto riscontrati nei primi 8 mesi dell’anno a livello nazionale per il mercato del nuovo e di passaggi di proprietà per l’usato siano uniformi in tutte le regioni, oppure si evidenzino segnali diversi sul territorio.

Le immatricolazioni auto nel 2020 sono state infatti pesantemente compromesse dal Covid-19 e dai conseguenti effetti in termini di riduzione della circolazione, incertezza e difficoltà economiche. Nel dettaglio:

le immatricolazioni di nuove auto, partite già sottotono nei mesi di Gennaio e Febbraio 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019, si sono progressivamente pressoché azzerate in Marzo e Aprile ;

partite già sottotono nei mesi di Gennaio e Febbraio 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019, ; Da Maggio si è assistito a una graduale ripresa rispetto agli stessi mesi del 2019, arrivando finalmente ad Agosto ad un sostanziale pareggio con Agosto 2019 , grazie anche agli incentivi varati dal governo per l’acquisto di vetture a basse emissioni;

, grazie anche agli incentivi varati dal governo per l’acquisto di vetture a basse emissioni; Nei primi otto mesi dell’anno la contrazione risultante delle immatricolazioni rispetto al 2019 è stata di circa il 39%.

Il mercato dell’usato ha avuto un andamento simile, seppur leggermente meno negativo, come si può notare dalla dinamica dei passaggi di proprietà. In particolare:

Nei primi otto mesi del 2020, i passaggi di proprietà si sono ridotti del 23% circa rispetto al 2019 ;

; Diversamente dal mercato del nuovo, l’usato presenta una crescita anno su anno a partire da Giugno.

Il gruppo ha analizzato la variazione del numero di preventivi per “prima assicurazione auto nuova” e “prima assicurazione auto usata” del periodo Giugno-Agosto 2020, evidenziando lo scostamento in punti percentuali fra l’andamento delle regioni e la media nazionale. Come si può notare:

Sul mercato del nuovo

o la Valle d’Aosta è la regione che registra il miglior andamento (+20 punti percentuali sopra la media nazionale). Molto bene anche la Sicilia (+14 punti percentuali) e le Marche (+10 p.p.);

o la Sardegna è la regione che fa peggio (-29 p.p), seguita dal Friuli Venezia Giulia (-16 p.p.);

Sul mercato dell’usato

o è sempre la Valle d’Aosta a registrare le migliori performance (+22 p.p.), seguita dalla Liguria (+21 p.p.) e da Marche e Basilicata (entrambe a +18 p.p.);

o la peggior performance si registra in Lazio (-14 p.p.), seguito dalla Sardegna (-5 p.p.);

Considerando le tre principali regioni per numero di abitanti:

o la Lombardia risulta sotto media sul mercato del nuovo (-4 p.p.) e sopra media su quello dell’usato (+3 p.p.);

o il Lazio presenta uno scostamento positivo sul nuovo (+4 p.p.) e uno marcatamente negativo sull’usato (-14 p.p.);

o la Campania è sopra media sul nuovo (+5 p.p.) e sotto sull’usato (-4 p.p.).