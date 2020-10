L’app di meditazione Petit BamBou arriva in Italia: creata da Ludovic Dujardin e da Benjamin Blasco ha già 6 milioni di download

Mindfulness e meditazione possono migliorare la qualità della vita, contribuendo al raggiungimento del benessere psico-fisico. I benefici portati da questa pratica si riscontrano non solo negli adulti ma anche in bambini e ragazzi, infatti introdurre i più giovani alla meditazione può essere utile per favorire la regolazione delle emozioni, il miglioramento dell’attenzione e delle abilità sociali. È scientificamente provato1 che bastano solo 10 minuti al giorno per trarre beneficio e raggiungere calma, rilassamento, pace interiore e consapevolezza. Petit BamBou, la principale app freemium, non religiosa, di mindfulness in Europa che aiuta le persone a coltivare una sana abitudine per il proprio benessere mentale, è disponibile per il download in lingua italiana a partire da oggi su Google Play e App Store, rispettivamente per dispositivi Android e iOS ( bit.ly/3cjHQ7j) . L’App di Petit BamBou offre, non solo percorsi dedicati ai grandi, ma anche sessioni specifiche capaci di aiutare i più piccoli ad approcciare la meditazione insieme ai genitori.

Con 6 milioni di utenti nel mondo, Petit BamBou è una delle app più scaricate della categoria Salute e Fitness, con oltre 210.000 review sugli Store. Fondata nel 2014 da Benjamin Blasco e Ludovic Dujardin, amici e web entrepreneur, con l’obiettivo comune di rendere più accessibile la pratica della meditazione mindfulness, l’app viene lanciata facendo leva sulla community della pagina Facebook di Petit BamBou, un personaggio virtuale, allegro e positivo, che incarna un vecchio saggio, seguito da 910 mila fan.

Petit Bambou, realizzata e sviluppata in collaborazione con esperti certificati e professionisti specializzati in mindfulness, meditazione e psicologia, presenta la versione in lingua italiana con un catalogo di oltre 200 esercizi meditativi e di mindfulness con una durata che varia tra i 10 e i 20 minuti, organizzati in percorsi, che continuerà ad arricchirsi nel corso dei prossimi mesi. Tra i primi professionisti coinvolti troviamo Lorenzo Colucci che si è specializzato nel programma MBSR presso il Center for Mindfulness in Medicine, Healthcare and Society della Facoltà di Medicina della Università del Massachussetts, la scuola fondata da Jon Kabat-Zinn e presso il Centro Italiano Studi Mindfulness di Roma. Lorenzo è la voce-guida che accompagnerà le meditazioni dei programmi “Stress”, “Accogliere il dolore” e “I Fondamentali”. Insieme a lui anche Susy Galante e Alice Curzi, due esperte con specializzazioni diverse. Susy Galante, dopo aver lavorato per alcune multinazionali in Italia e all’estero, segue la sua passione per lo yoga e la meditazione decidendo di portare queste due pratiche in azienda e in ambito lavorativo, sul modello di esperienze fatte in Inghilterra dove si è formata. Gli utenti di Petit BamBou potranno sentire la voce-guida di Suzy Galante nei programmi “Al lavoro con gioia” e “Mindfulness al lavoro”. Alice Curzi, laureata in Psicologia Sociale e dello Sviluppo, specializzata in Psicoanalisi della Relazione, ha iniziato un percorso dedicato all’integrazione tra la consultazione clinica e la mindfulness. E proprio Alice Curzi accompagnerà i genitori e i più piccoli nel programma “Bambini 5-12” che si articola in sessioni pensate per i praticanti in erba: stella marina, il gatto, il cioccolato, l’albero, la bolla magica e così via.

Gli esercizi di meditazione coprono importanti temi come sonno, gestione dello stress e del dolore, ansia, relazioni e lavoro, accompagnati da video e storie esplicativi per comprendere i principi cardine della meditazione mindfulness. L’applicazione offre sessioni libere personalizzabili per durata e sottofondo musicale oltre a strumenti per meditazioni brevi, utili quando si presentano improvvise situazioni di stress, e funzioni di coerenza cardiaca, ossia come imparare a controllare la respirazione per regolare lo stress e l’ansia perché controllando meglio il battito cardiaco si controlla meglio il cervello. Tutti i programmi possono essere scaricati e sono fruibili anche quando il telefono è in modalità aereo, per meditare facilmente ovunque ci si trovi. Per chiarire dubbi o approfondire alcuni argomenti, si può accedere ad una sezione della app dove si trovano FAQ, forum e altri contatti utili.

Il design dell’applicazione si contraddistingue per semplicità e fruibilità con un’interfaccia immediata e di facile comprensione che incarna uno spirito zen: il menu principale prevede un tab dedicato alla riproduzione della sessione di meditazione; uno che permette l’accesso al catalogo dei programmi disponibili; il terzo, chiamato “Suoni”, propone diverse atmosfere musicali; e l’ultima, legata al profilo personale, riassume le ore di pratica.

L’App di Petit BamBou è accessibile da tutti i device, consentendo di meditare ovunque ci si trovi, non solo a casa, ma anche sui mezzi pubblici, a passeggio, in viaggio e nelle diverse situazioni di attesa. La pratica è guidata dall’inizio alla fine, in modo da potersi rilassare più semplicemente e lasciarsi andare completamente. Infatti, le diverse voci si prestano completamente al relax, le atmosfere accompagnano l’utente nel cuore della natura, vicino all’acqua o in campagna.

Scaricando Petit Bambou si ha la possibilità di iscriversi per avere pieno accesso ai programmi. La parte gratuita da accesso ad un percorso meditativo di 8 sessioni chiamato “Scoperta” e alle sezioni “Meditazione Libera”, “Suoni”, “3 minuti”. Ma è con l’abbonamento che si può scoprire il vero valore aggiunto della app: gli oltre 200 programmi sono percorsi che vengono accompagnati da voci-guida di esperti, psicologi e professionisti del benessere mentale che rendono Petit BamBou una risorsa preziosa per riprendere il contatto con sé stessi. Diversi gli abbonamenti disponibili dall’app per rispondere a tutte le esigenze: mensile, semestrale e annuale, a partire da €4,00 al mese se si sceglie l’opzione per un anno.

“La nostra mission è rendere la felicità più accessibile, e grazie alle innovazioni messe a disposizione dal mobile, approcciare una pratica utile come la meditazione per raggiungere più facilmente la calma e la serenità diventa più semplice e alla portata di tutti, dai 5 ai 100 anni, e in tutte le circostanze. Il tutto mantenendo la nostra etica che si basa su fiducia, autenticità e qualità”, dichiara Ludovic Dujardin, Co-Founder di Petit Bambou. “Petit BamBou propone un’offerta localizzata nella propria lingua, flessibile, con programmi dedicati a diversi tipi di bisogni ed è la più importante app di mindfulness e meditazione nata in Europa”.

“A volte una lingua diversa dalla propria può rappresentare una barriera che ostacola la conoscenza e preclude alle novità. Quindi, per favorire l’avvicinamento a questa disciplina, abbiamo voluto creare una applicazione in cui ognuno è libero di scegliere la propria lingua per la pratica meditativa. Abbiamo lavorato molto, e con grande entusiasmo, per poter rendere disponibile Petit BamBou anche in italiano, rivolgendoci ad un mercato importante per noi, dove sappiamo esserci un pubblico fortemente interessato ad approcciare stili di vita più sani. Abbiamo curato con attenzione la selezione delle voci-guida e degli insegnanti che, anche durante il lockdown, hanno risposto con grande partecipazione contribuendo al processo di registrazione delle sessioni con grande professionalità”, aggiunge Benjamin Blasco, Co-Founder di Petit Bambou. “Siamo nati in Francia e, dopo il consolidamento nei Paesi francofoni e la disponibilità dell’App in inglese, tedesco e spagnolo, il nostro obiettivo è di aiutare il maggior numero di utenti in Europa a prendersi cura della propria mente. Grazie a Petit Bambou anche gli utenti italiani hanno ora a disposizione programmi e sessioni dedicati per prendersi cura di sé, trovare soluzioni per gestire l’ansia e vivere nel presente”