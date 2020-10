Billie Eilish live in streaming: online i biglietti

Un concerto speciale per sostenere i lavoratori del mondo della musica. Billie Elish sarà la protagonista di “Where do we go”, un evento live in streaming in programma il prossimo 24 ottobre. Ad annunciarlo la stessa artista sui suoi profili social: “Mi manca tantissimo fare live, così ho deciso di fare un concerto in streaming il 24 ottobre. Non vedo l’ora di esibirmi di nuovo”.

I biglietti, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), sono già disponibili a questo LINK al prezzo di 30 dollari. La Elish si esibirà in diretta da Los Angeles ma il concerto, una volta acquistato il biglietto e finito il live, sarà fruibile anche on demand nelle 24 ore successive.

Un’esperienza unica e irripetibile con una produzione interattiva realizzata da lili Studios. L’appuntamento è alle 3 p.m PST (mezzanotte, ora italiana).

A partire da domenica, 11 ottobre (9 PM PST), i primi acquirenti dei biglietti avranno accesso esclusivo al merchandise di Billie Eilish a prezzi scontati. Ulteriori articoli esclusivi saranno disponibili per l’acquisto fino al giorno del concerto per tutti i possessori dei biglietti.

Anche i proventi di alcuni prodotti e articoli andranno direttamente a Crew Nation, il fondo di beneficenza creato per supportare i numerosi membri delle crew dei concerti, il cui lavoro si è pressoché azzerato a causa della cancellazione di eventi e show nel 2020. Per ulteriori informazioni, donazioni, acquisto del merchandise o per registrarsi, visitare: livenation.com/crewnation.