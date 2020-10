Arte Laguna Prize: doppia mostra all’Arsenale nel 2021

Arte Laguna Prize raddoppia. Il Premio festeggia i suoi 15 anni di storia con una doppia mostra all’Arsenale di Venezia nel 2021

Arte Laguna Prize, il Premio Internazionale di Arte Contemporanea e Design organizzato dall’Associazione Culturale MoCA (Modern & Contemporary Art), composta da oltre 200 soci tra imprenditori, professionisti, collezionisti e amanti dell’Arte, compie 15 anni. Il concorso ha ricevuto due medaglie dal Presidente della Repubblica Italiana ed è patrocinato annualmente dal Ministero degli Esteri, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Regione del Veneto, Comune di Venezia, Università Cà Foscari di Venezia, Istituto Europeo di Design. Nonostante il Coronavirus, in questi mesi l’organizzazione non si è mai fermata e nel 2021 festeggerà questo importante traguardo con una doppia mostra negli iconici spazi dell’Arsenale Nord di Venezia dal 13 marzo al 5 aprile 2021 dove verranno esposte 240 opere provenienti da tutto il mondo in 4.000 mq di spazio espositivo.

LA GIURIA

La giuria internazionale cambia ad ogni edizione in modo da avere sempre nuovi punti di vista e offrire una panoramica sull’arte contemporanea a 360°. La giuria è composta da importanti curatori e direttori di musei operanti in diversi paesi.

Bénédicte Alliot (Francia) – Direttrice Generale di Cité Internationale Des Arts di Parigi

Nathalie Angles (Stati Uniti) – Fondatrice e direttore esecutivo di Residency Unlimited

Lorenzo Balbi (Italia) – Direttore artistico presso MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna

Marcus Fairs (Regno Unito) – Fondatore e capo-redattore di Dezeen

Matteo Galbiati (Italia) – Critico e curatore d’arte

Sophie Goltz (Singapore e Africa) – Curatrice e docente

Toshiyuki Kita (Giappone) – Designer giapponese vincitore del Premio ADI Compasso d’Oro

Beate Reifenscheid (Germania) – Direttrice del Ludwing Museum di Coblenza e Presidente di ICOM Germania

I giurati selezioneranno i finalisti che esporranno all’Arsenale di Venezia ed i tre vincitori assoluti dei premi in denaro di 10.000 € ciascuno.

Novità della 15^ edizione è inoltre l’Advisory Council il “comitato d’onore”, di supporto alla giuria, composto da personalità di rilievo provenienti da diversi ambiti e accomunati da una profonda esperienza nel campo dell’arte a livello globale.

ADVISORY COUNCIL

Igor Zanti (Italia) – Curatore e critico d’arte, direttore di IED Firenze

Abhishek Basu (India) – Amministratore delegato di Basu Foundation

Principessa Alia Al-Senussi (Libia) – Senior Advisor del Ministero della Cultura dell’Arabia Saudita

Krist Gruijthuijsen (Germania) – Curatore e direttore presso KW Institute for Contemporary Art di Berlino

Mary Elizabeth Klein (Stati Uniti) – Direttore finanziario e operativo di Family Office

Shaan Kundomal (India) – Amministratore delegato di Capital Horizons Ltd. alle Mauritius

Igor Rusek (Svizzera) – Membro del consiglio di amministrazione di ATAG Family Office Ltd

Richard Frerejean Taittinger (Stati Uniti) – Curatore e Gallerista a New York e Parigi (membro della famiglia dello Champagne Frerejean)

Alda Galsterer e Fernando Belo (Portogallo) – Co-fondatori del Centro Culturale Carpintarias de São Lázaro di Lisbona

Joachim Pflieger (Francia) – Direttore generale di Fondation Fiminco

IL NETWORK

Ogni anno Arte Laguna Prize collabora con partner internazionali di alto livello per offrire agli artisti opportunità in tutto il mondo, dando vita a collaborazioni che fungono da catalizzatori per la loro carriera professionale.

5 Residenze d’arte

– Fabrica a Treviso (Italia)

– Espronceda a Barcellona (Spagna)

– Basu Foundation for the Arts a Calcutta (India)

– Farm Cultural Park a Favara (Italia)

– e, grande novità della 15^ edizione, Labverde nella Foresta Amazzonica (Brasile)

1 Business for Art

– Agnese Design di Valdobbiadene (Italia) premierà con 4.000 euro la migliore proposta artistica per 2 poltroncine imbottite per la valorizzazione di ambienti moderni e raffinati e le poltroncine avranno il nome dell’artista.

4 Gallerie d’arte

– Ki Smith Gallery a New York (Stati Uniti)

– Capsule Gallery a Shanghai (Cina)

– Arles Gallery ad Arles (Francia)

– Galerie Isabelle Lesmeister a Regensburg (Germania)

– Jonathan Ferrara Gallery a New Orleans (Stati Uniti)

3 Festival ed esposizioni

– Art Stays Festival a Ptuj (Slovenia)

– Art Nova 100 a Pechino (Cina)

– AlTiba-9 ad Algeri Algeria)

2 Art platforms

– Biafarin (Canada)

– Singulart (Francia)

1 Premio Sostenibilità e Arte

– Contarina spa di Treviso (Italia) premierà con 3.000 euro il progetto che saprà valorizzare al meglio le strategie di Riuso, Riduco, Riciclo (RRR) e il loro impatto positivo sulla natura e sulla vita dei cittadini.

Da quest’anno inoltre, il circuito divulgativo di Arte Laguna Prize si è arricchito di Manager dell’Arte provenienti da diversi paesi che collaborano con l’Associazione culturale MoCA per diffondere la sua missione e a promuovere il concorso.

GLI AMBASSADOR

Anna Shvets | Russia ed Ecuador

Mohamed Benhadj | Nord Africa e Spagna

Elena Oranskaia | Paesi Bassi e Ucraina

Sarp Kerem Yavuz | USA e Turchia

Raffaella Gallo | Cina (Shanghai)

Hongbin Zhang | Cina

Alessio Trevisani | Germania

Victor Alaluf | Argentina e Israele

Sanjana Shah | India

Nevena Ivanovic Guagliumi | Balcani

Gabriela Davies | Brasile

Tutti gli artisti che si iscrivono ad Arte Laguna Prize hanno visibilità gratuita nella piattaforma online Arte Laguna World entrando in contatto diretto con collezionisti e amanti dell’arte.

Le iscrizioni non hanno limitazioni, sono aperte a tutti. La scadenza è il 27 novembre 2020

Maggiori informazioni e bando di concorso disponibili su www.premioartelaguna.it.

