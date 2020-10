Kiko lancia la linea dedicata a Wonder Woman

Un tributo alla powerful beauty con una linea limited edition perfetta per una ‘warrior princess’. Warner Bros. Entertainment Italia e Kiko Milano annunciano la nuova ‘Kiko Milano Wonder Woman Collection’, disponibile da oggi negli store europei e dal 12 ottobre su www.kikocosmetics.com.

La collezione, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), comprende prodotti per viso, labbra, occhi, cura della pelle e accessori, tutti caratterizzati da colori intensi e texture ad alte prestazioni, per rendere omaggio a Wonder Woman, simbolo per eccellenza dell’empowerment femminile, il cui 80esimo anniversario ricorrerà nel 2021.

Ogni articolo della linea è arricchito da un packaging rosso regale, blu e oro sovrano, con l’iconico logo dell’eroina dei fumetti.