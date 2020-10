I SuperM debuttano con l’album “Super One”

Lee Taemin (ex Shinee), Baekhyun e Kai (ex EXO), Kai, Taeyong e Mark (ex NTC 127) e Lucas e Ten (ex WayV): loro sono i SuperM. La band K-pop, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), ha debuttato con il primo album dal titolo Super One. Il disco -anticipato dai singolo ‘100‘ e ‘Tiger inside‘- segue la pubblicazione del loro EP, dal titolo omonimo, uscito nel 2019 e subito entrato al #1 della Billboard 200.

LA TRACKLIST DI SUPER ONE

One (Monster & Infinity)

Infinity

Monster

Wish You Were Here

Big Chance

100

Tiger Inside

Better Days

Together At Home

Drip

Line ‘Em Up

Dangerous Woman

Step Up

So Long

With You