Gli “Scheletri” di Zerocalcare arrivano in libreria

Ha pubblicato a lungo su fanzine fotocopiate, ha disegnato locandine di concerti punk hardcore e ha preso parte con i suoi fumetti a un numero sterminato di autoproduzioni nel circuito dei centri sociali e oggi è uno dei narratori più importanti della nostra epoca. Lui è Zerocalcare, all’anagrafe Michele Rech, e con i suoi “disegnetti” in versione animata – in onda per “Propaganda Live” – è stata una delle voci più lucide della nostra quarantena. Non tutti sanno che con il suo quinto libro “Dimentica il mio nome” è stato candidato al Premio Strega, aggiudicandosi il secondo posto nella sezione giovani. Insomma dal circuito underground alla tv popolare, Zerocalcare sembra mettere tutti d’accordo. Oggi torniamo a parlare di lui perché è in uscita il 15 ottobre il suo nuovo fumetto “Scheletri”: un thriller, ambientato a Roma, nel mondo di uno Zerocalcare diciottenne, che viene a contatto con il sottobosco degli spacciatori di periferia.