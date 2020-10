Daniele Gatti debutta con “L’amore non ha segreti”: il singolo online con la produzione del cantautore polistrumentista The Niro

Fuori ‘L’amore non ha segreti’, il brano d’esordio di Daniele Gatti, con la produzione del cantautore polistrumentista The Niro.

Link all’ascolto del brano: https://backl.ink/143036567

Romano, 23 anni, Daniele Gatti scrive canzoni e suona la chitarra. E’ salito sul palco per la prima volta la scorsa estate a Roma in apertura a Paolo Benvegnù, che dopo averlo ascoltato gli ha detto “Hai un’innata capacità di scrivere musica degna della grande tradizione di cantautori italiani”.

L’amore non ha segreti racconta di quando la sofferenza viene scambiata per passione. La sofferenza è parte dell’amore ma l’amore non è sofferenza. La passione è molto più vicina all’odio che al dolore. L’odio è molto più vicino all’amore di quanto non lo sia l’innamoramento a volte. Ed è per questo che alimenta la scintilla; è per questo che si lotta per amore. Quando non si ha più voglia di lottare, forse è proprio quello il momento in cui l’amore finisce.

Quanto siamo disposti a rinunciare alla tranquillità e alla calma in nome dell’amore? Qual è il segreto?

Il focus è la relazione. E siamo noi all’interno della relazione. Dipende tutto da noi. Pensare che possa dipendere dall’altro/a non fa altro che farci finire sempre nel circolo vizioso del “non è colpa mia”. Ma in amore non esiste colpa, così come non esiste giustificazione.

«In ogni caso, se dovesse andare male con l’amore, – racconta Daniele – ci sarà sempre la possibilità di cantare; e per me, cantare, è davvero “la cura naturale per un cuore da buttare” ».

CREDITS

L’AMORE NON HA SEGRETI

Testo e musica di Daniele Gatti

Prodotto e arrangiato da The Niro

Missato e masterizzato all’Emma’s Studios di Maurizio Mariani

TESTO

L’AMORE NON HA SEGRETI

Credi di entrare e uscire quando ti pare

ma la mia vita non è un centro commerciale

ti prendi il diritto di assumerti il rischio

ma dopo scappi senza fare neanche un fischio

credo sia colpa mia della mia malattia

mi perdo follemente solo per chi scappa via

oppure è colpa tua ma non lo so

è meglio se non parlo più di donne e derivati per un po’

però una cosa voglio dirla

non ho mai capito perché l’odio alimenta la scintilla

ci tiene appesi come le mele al ramo

al primo temporale cadiamo

ma poi non ci arrendiamo

quando maturi lo capisci che l’amore è per i duri e noi lo siamo

annienta i falsi non ha segreti

amore scopo della vita che ci tiene in piedi

sei la più bella qui sul suolo io non cammino

volare è il premio più glorioso del destino

che mi hanno predetto che mi sono imposto

ma a volte già mi immagino dentro a un fosso

vorrei restarti affianco

ma le parole come lame mi hanno fatto sanguinare e sono stanco

di ridere e scappare, sognare, uscire

che dico è quello che volevo ma non te lo posso dire

però una cosa voglio dirla

non ho mai capito perché l’odio alimenta la scintilla

ci tiene appesi come le mele al ramo

al primo temporale cadiamo

ma poi non ci arrendiamo

quando maturi lo capisci che l’amore è per i duri e noi lo siamo

annienta i falsi non ha segreti

amore scopo della vita che ci tiene in piedi

e nel tempo di un sospiro preso male

mi ricordo che cantare è la cura naturale

per un cuore da buttare per un albero che cade per un gatto senza cane

ma un’altra cosa voglio dirla

non ho mai capito perché il pendolo del cuore troppe volte oscilla

ci tieni appesi però alla stessa ora

al primo temporale ci ignora

e poi dopo ci implora

quando maturi lo capisci che l’amore è per i duri e ti colora

annienta i falsi non ha segreti

amore scopo della vita che ci tiene in piedi.