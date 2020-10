Serena Scarpello alla guida dell’Associazione Italiacamp

Serena Scarpello eletta presidente dell’Associazione Italiacamp per il biennio 20-22: nel nuovo consiglio direttivo dieci professionisti under 40

Si è tenuta al Borgo di Tragliata l’assemblea dei soci dell’associazione Italiacamp, durante la quale è stata eletta presidente per il biennio 2020-2022 Serena Scarpello, che subentra al presidente uscente Leo Cisotta. L’associazione Italiacamp è l’anima no profit e il socio maggioritario di Italiacamp srl, l’impact organization che sviluppa progetti e valutazioni di impatto sociale.

Serena Scarpello è head of content di MoSt, l’agenzia creativa di Studio Editoriale, e docente di Brand Journalism presso la Luiss School of Government. Da anni impegnata nell’associazione Italiacamp, membro del consiglio direttivo uscente con delega alle public relations e al coordinamento delle attività nell’area di Milano, è stata eletta presidente alla guida di un consiglio direttivo che riunisce dieci professionisti under 40, espressione dei diversi settori nei quali svolge l’impegno di Italiacamp.

Un consiglio direttivo composto da una qualificata rappresentanza femminile, innesti di valore e conferme in continuità con l’evoluzione che l’associazione ha avuto in questi anni. Annunciati da Scarpello anche gli incarichi e le deleghe che i consiglieri assumeranno in associazione.

Tra i nuovi ingressi: Lorenza Baroncelli, direttore artistico della Triennale di Milano, che avrà la delega ad arte e urbanistica; Cristiana Capotondi, vice presidente Lega Pro, con delega allo sport; Stefano Feltri, giornalista, direttore della nuova testata Domani, con delega all’informazione; Maria Grazia Magro, head of strategy and scientific affairs di Human Technopole, si occuperà di scienza e salute; Federica Santini, presidente di Trenord, avrà la competenza su mobilità e reti. Tra le presenze in continuità con l’esperienza associativa: vice presidente sarà Andrea Chiriatti, HR in FIPE-Confcommercio; Gaia Marcorelli, tra i fondatori dell’associazione e project manager dell’area humanities in Italiacamp srl, assumerà l’incarico di segretario generale; Ernesto Di Giovanni, partner Utopia, con delega alle politiche pubbliche; Ilaria Lorenzetti, client service director in Publicis Italia, si occuperà di industrie creative; Fabio Romagnoli, manager in Bip, avrà la delega all’innovazione. A fianco del nuovo consiglio, Francesca Buttara, responsabile relazioni istituzionali di Lega Pro, assumerà il ruolo di advisor.

“Assumere questo ruolo in un momento come quello attuale è una sfida che colgo con grande emozione. Con il nuovo board saremo a supporto di Italiacamp per sviluppare ancor di più l’impegno dell’organizzazione in ambiti cruciali per il futuro prossimo: la salute e la ricerca scientifica, il lavoro smart e orizzontale, l’evoluzione della formazione, il nuovo sport, il pensiero digitale, la necessità di una nuova urbanistica, i nuovi modi di fare e di fruire l’arte e la letteratura, la valorizzazione delle diversità. Al centro, il tema del “comportamento” troppo spesso dimenticato.”

In occasione dell’assemblea è stata anche deliberata la modifica dello statuto con la quale l’associazione Italiacamp ha assunto la qualifica di ente del terzo settore ai sensi del nuovo codice in materia. Una evoluzione dettata dalla volontà di interpretare a pieno lo spirito no profit dell’associazione, che si affianca alla natura profit with purpose di Italiacamp srl.

Italiacamp, impact organization

Italiacamp è un’impact organization che coniuga profit e no profit per promuovere progetti a impatto sociale e sviluppare valutazioni d’impatto con numerosi partner, privati e pubblici.

Nasce nel 2010 come associazione di giovani universitari, a cui nel 2012 si affianca Italiacamp srl, società che dal 2018 vede nel proprio capitale sociale Poste Italiane, Ferrovie dello Stato Italiane, Invitalia, Rcs Mediagroup, Unipol Gruppo e, come socio maggioritario, la stessa Associazione Italiacamp.

