Scienzasulbalcone: l’esperimento fino al 17 ottobre

#Scienzasulbalcone – In cerca di stelle: c’è tempo fino al 17 ottobre per partecipare all’esperimento di osservazione lanciato dal Cnr

Dopo il successo del primo esperimento di citizen science, lanciato dal Cnr – Unità comunicazione e relazioni con il pubblico – durante il lockdown della scorsa primavera, giovedì 24 settembre si è tenuto, in diretta, #Scienzasulbalcone, l’esperimento di scienza partecipata del Cnr sull’inquinamento luminoso. Questa volta, oltre alla misurazione della luce intrusiva già effettuata nelle scorse edizioni, è stato chiesto ai partecipanti di alzare lo sguardo e osservare il cielo notturno in cerca di stelle. Le misurazioni potranno essere effettuate ed inviate in forma anonima fino al 17 ottobre prossimi. I dettagli della misurazione sono stati spiegati nel corso della diretta che è possibile rivedere sul sito web dell’Unità comunicazione e relazioni con il pubblico del Cnr.

A raccontare le modalità del nuovo esperimento, gli ideatori del progetto: Alessandro Farini, fisico dell’Istituto nazionale di ottica del Cnr, Luca Balletti, matematico dell’Unità Comunicazione e relazioni con il pubblico del Cnr, Andrea Giacomelli, ideatore del progetto di BuioMetria Partecipativa, coordinatore della rete pibinko.org e Luciano Massetti dell’Istituto per la Bioeconomia del Cnr, gestore di una rete sperimentale di monitoraggio dell’inquinamento luminoso in Toscana. Ha partecipato alla diretta anche Silvia Mattoni, responsabile dell’Unità Comunicazione e relazioni con il pubblico del Cnr che gestisce il progetto Scienza sul balcone.

#Scienzasulbalcone fa parte delle attività proposte agli studenti delle scuole secondarie di II grado della città di Bergamo nell’ambito dell’edizione 2020 del Festival Bergamoscienza.

Vedi anche: Evento “#Scienzasulbalcone2 – In cerca di stelle”