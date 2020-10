Roberto Carlos Ambasciatore del “Calcio per l’amicizia”

Roberto Carlos è stato nominato Ambasciatore globale del “Calcio per l’amicizia”, il programma sociale internazionale per bambini di Gazprom

Roberto Carlos, leggendario calciatore brasiliano e del Real Madrid, vincitore della Coppa del Mondo e tre volte vincitore della UEFA Champions League, è diventato Ambasciatore globale per il programma sociale internazionale per bambini di Gazprom “Calcio per l’amicizia”.

Nel 2019, Carlos ha parlato personalmente con i partecipanti e gli allenatori delle squadre dei bambini, ha consegnato la coppa ai giovani vincitori della Coppa del mondo del “Calcio per l’amicizia” e ha anche partecipato agli eventi chiave del programma, che si sono svolti nell’ambito della finale di UEFA Champions League a Madrid.

Quest’anno Roberto Carlos, in qualità di Ambasciatore globale del programma, insieme ai Giovani partecipanti, promuove in tutto il mondo i valori del “Calcio per l’amicizia”.

Il “Calcio per l’amicizia” è un progetto unico che offre pari opportunità a tutti i bambini del mondo, riunisce ogni anno ragazzi e ragazze in un vero torneo internazionale, insegna loro a comunicare con i loro coetanei di diversi Paesi e regala non solo molte emozioni positive, ma anche viaggi verso un buon futuro”, osserva Roberto Carlos.

La nuova piattaforma educativa online internazionale Calcio per l’amicizia includerà un ritiro dell’Amicizia, un centro stampa per bambini, un forum per allenatori da tutto il mondo di squadre di bambini e il multigiocatore mobile F4F World, dando ai partecipanti l’opportunità di prendere parte a tutti gli eventi tradizionali del finale di stagione “Calcio per l’amicizia” 2020 e acquisire una preziosa esperienza. L’evento chiave sarà il Campionato mondiale online di “Calcio per l’amicizia”.

Informazioni sul programma

Il programma sociale internazionale per bambini “Il calcio per l’amicizia” è organizzato da PAO “Gazprom” dal 2013. Nelle ultime sette edizioni il programma ha riunito più di 6 mila partecipanti e ha avuto oltre 5 milioni di sostenitori.

I partecipanti al programma, Giovani calciatori e Giovani giornalisti, sono ragazzi e ragazze di 12 anni, compresi quelli con disabilità. Come rappresentanti di diversi Paesi e culture, i Giovani calciatori si uniscono in formazioni miste e con il proprio esempio mostrano che nazionalità, sesso e possibilità fisiche non impediscono di giocare nella stessa squadra. I Giovani giornalisti illuminano gli eventi del programma nel centro stampa internazionale per bambini. Tutti i partecipanti ricevono lo status di Giovani ambasciatori e al loro ritorno a casa continuano a condividere l’esperienza acquisita con il “Calcio per l’amicizia” e promuovono i valori universali: l’amicizia, l’uguaglianza, la giustizia, la salute, la pace, la dedizione, la vittoria, la tradizione e l’onore.

Il “Сalcio per l’amicizia” è sostenuto da UEFA, FIFA, federazioni calcistiche e importanti club di calcio da tutto il mondo, fondazioni internazionali di beneficenza per bambini, atleti famosi ed esponenti del mondo dell’arte. Il progetto ha vinto numerosi premi internazionali e nazionali nei settori della responsabilità sociale, dello sport e della comunicazione, ivi incluso il record mondiale per la sessione di allenamento più multinazionale della storia del calcio.

Nel 2020 il “Calcio per l’amicizia” si svolgerà in formato online. La piattaforma digitale unirà più di 10 mila i giocatori di tutte le età e diventerò la base per eventi agonistici internazionali per bambini, ma anche spazio di gioco, dove chiunque sarà in grado di allenarsi, unirsi a formazioni internazionali miste e giocare al gioco preferito nel formato “Il calcio per l’amicizia” senza uscire di casa.

