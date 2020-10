Intervento coronarico percutaneo: meglio controllare il colesterolo

Dopo un intervento coronarico percutaneo se il controllo della colesterolemia è scarso gli esiti sono peggiori: i risultati di uno studio canadese

Dopo un intervento coronarico percutaneo (PCI), solo circa la metà dei pazienti ha misurato il colesterolo LDL e, di quelli che lo fanno, meno del 60% ha livelli inferiori a 70 mg/dL, secondo uno studio – pubblicato sul “Journal of American College of Cardiology” – basato sui nuovi dati del registro dell’Ontario (Canada). Ciò, secondo I ricercatori, riflette «una lacuna nella conoscenza in termini di gestione dei lipidi e gestione delle statine».

«Molti dei nostri pazienti dopo l’angioplastica, pensano che il dottore ha risolto la lesione, stanno quindi bene, si limitano a prendere un’aspirina e la doppia terapia antipiastrinica, ignorando tutto il resto» sottolinea l’autore senior Dennis Ko, dell’Institute for Clinical Evaluative Sciences e Peter Munk Cardiac Centre, Toronto (Canada).

Correlazione tra livelli di LDL ed eventi cardiovascolari

Per lo studio, Maneesh Sud, del Sunnybrook Health Sciences Center, University of Toronto (Canada), Ko e colleghi hanno incluso tutti i 47.884 pazienti senza grave comorbilità, che non risiedevano in una casa di cura che avevano subito un indice PCI nella provincia dell’Ontario tra ottobre 2011 e settembre 2014.

Il colesterolo LDL è stato misurato nel 52% della popolazione entro 6 mesi dalla procedura e il 57% ha avuto una misurazione inferiore a <70 mg/dL, un target tradizionale per i pazienti ad alto rischio con malattia cardiovascolare aterosclerotica (ASCVD). L’età mediana dei pazienti era di 63 anni, il 27% erano donne e il 62% presentava sindrome coronarica acuta (ACS). Il tempo mediano per la misurazione delle LDL è stato di 45 giorni.

Tra i pazienti con livelli di colesterolo LDL <70 mg/dL (n = 14.293), da 70 a <100 mg/dL (n = 6.880) e =/> 100 mg/dL (n = 3.758), le statine sono state assunte dall’87% , 75% e 34% dei soggetti, rispettivamente. I tassi corrispondenti di uso di statine ad alta intensità erano 59%, 41% e 13% (P <0,01 per trend).

Non sorprende che i tassi di eventi cardiovascolari – morte cardiovascolare, infarto miocardicox, rivascolarizzazione coronarica e ictus – siano stati direttamente correlati ai livelli di colesterolo LDL dopo un follow-up mediano di 3,2 anni. Questo risultato è stato mantenuto dopo aggiustamento multivariato. I risultati erano simili per i singoli endpoint di infarto miocardico e rivascolarizzazione coronarica e la morte cardiovascolare era più probabile solo per i pazienti con livelli di colesterolo LDL di 100 mg/dL e superiori (HR aggiustato 1,33; IC 95% 1,05-1,68).

Nelle analisi dei sottogruppi, la relazione tra colesterolo LDL e MACE (eventi avversi cardiovascolari maggiori) era ancora più forte per i pazienti che si presentavano con ACS rispetto a CAD (coronaropatia) stabile (P per interazione <0,01), ma non per età superiore a 65 anni (P = 0,06) o in connessione con l’uso di statine tra pazienti di età pari o superiore a 65 anni (P = 0,89).

Lo stretto legame tra prescrizione, aderenza ed efficacia

Nonostante l’assistenza sanitaria universale del Canada, Ko si è detto sorpreso di vedere quanti pochi pazienti hanno misurato il colesterolo LDL in primo luogo e poi controllato per 6 mesi. «Ovviamente la gestione del colesterolo è stata un po ‘controversa» ha detto, aggiungendo che le linee guida sono variate in base al paese circa la frequenza e il luogo in cui il colesterolo dovrebbe essere controllato».

In un editoriale di accompagnamento, Robert S. Rosenson, dell’Icahn School of Medicine at Mount Sinai, (New York), e colleghi scrivono: «Considerando l’alta prevalenza di malattie cardiovascolari e la diffusa disponibilità di farmaci generici per abbassare il colesterolo LDL, la bassa frequenza della misurazione del colesterolo LDL e i livelli di colesterolo LDL raggiunti non ottimali rappresentano una sfida continua in ambito sanitario».

«C’è un’urgente necessità di implementare strategie che impongano approcci sistemici al monitoraggio più frequente del colesterolo LDL» continuano «e un dialogo medico-paziente che promuova la salute attraverso modifiche dello stile di vita (dieta, controllo del peso), l’aderenza alle statine ad alta intensità e ad altre terapie preventive di classe I e all’uso di farmaci nonstatinici per abbassare il colesterolo LDL in pazienti con abbassamento del colesterolo LDL non ottimale con statine massima tollerata».

Ko ha consigliato di valutare i livelli di colesterolo del paziente entro 6 mesi dalla PCI per verificare l’aderenza e l’efficacia. «Una volta portati i pazienti a un livello stabile di aderenza, potrebbe non essere necessario il monitoraggio» ha detto. «Ma personalmente, ritengo che avere alcuni numeri per sapere com’è la situazione e se è necessario eseguire un trattamento aggiuntivo sia utile».

Se le statine non funzionano, attualmente è disponibile un’ampia gamma di altri agenti utilizzabili per aiutare I pazienti a gestire il colesterolo LDL, tra cui ezetimibe, inibitori del PCSK9, acido bempedoico e probabilmente presto inclisiran.

Ko ha detto inoltre che vorrebbe vedere la ricerca futura affrontare le prospettive dei pazienti sulle statine. «È importante per noi capire, se il tasso di prescrizione è di circa il 60%, è perché non si stanno controllando le analisi e non sono stati prescritti ipolipemizzanti? O il paziente ha ricevuto la prescrizione e si è fermato? La sottoprescrizione della terapia con statine è stata una storia cronica, ma non abbiamo davvero fatto molti progressi in questo» ha concluso.

