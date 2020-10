Call of Duty Black Ops Cold War: disponibile la beta

Disponibile la beta di Call of Duty Black Ops Cold War: da oggi accesso anticipato per possessori di PlayStation 4

Due weekend di gioco in multiplayer per provare in anteprima uno dei titoli più attesi dell’anno. E’ da oggi disponibile la beta di Call of Duty: Black Ops Cold War, nuovo capitolo della popolare saga videoludica.

I primi a poter ottenere l’accesso anticipato saranno gli utenti PlayStation che hanno acquistato il gioco in preordine per PlayStation 4 o PlayStation 5. L’anteprima in esclusiva terminerà sabato 10, quando la beta sarà aperta a tutti gli utenti PlayStation fino a lunedì 12 ottobre.

Dal week end successivo, l’accesso sarà disponibile su tutte le piattaforme. Giovedì 15 e venerdì 16 ottobre potranno giocare ancora tutti gli utenti PlayStation 4 e chi ha prenotato il titolo in versione digitale su Xbox One, Xbox Series X o PC tramite Battle.net di Blizzard. Da sabato 17 a lunedì 19 ottobre, la beta sarà aperta a tutti i giocatori con cross-play attivo, che consentirà di interagire con gli amici a prescindere dalla piattaforma di gioco.

Sviluppato da Treyarch,come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), Call of Duty: Black Ops Cold War sarà pubblicato da Activision il 13 novembre per PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X e PC e il 19 novembre per PlayStation 5.