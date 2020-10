Al via Inventaria, la festa del teatro off

Il programma ( cliccando sulla data, sarete indirizzati alla scheda completa dello spettacolo)



9 – 10 ottobre

Cascando! | Dovecomequando Compagnia

prima nazionale | fuori concorso

scritto e diretto da Pietro Dattola con Flavia Germana de Lipsis

Bisogna mettere un punto. Bisogna che le cose finiscano. Si chiama coraggio.





11 ottobre

Paternoster | Collettivo Est Teatro

in concorso

scritto e diretto da Beatrice Mitruccio con Ludovico Cinalli, Paolo V. Perrone

musiche Matteo Tarragoni, Giovanni Zappacosta

È meglio morire di fame o morire avvelenati? Cos’è più dignitoso?

Spettacolo finalista Dominio Pubblico 2020

Spettacolo finalista Vuoti d’Aria 2020



13 ottobre

Ostinata passione | Malalingua

prima romana | in concorso

di e con Marianna de Pinto supervisione artistica Marco Grossi



Sono nata in Puglia nella sera del 31 luglio dell’infido 1927 e mi circondano secoli di fuoco.

14 ottobre

Monologo di donna con salsiccia | Giulia Cerruti Crack24

prima romana | in concorso

di e con Giulia Cerruti scenografia Elena Massola tecnica Ermanno Marini

Un tema visto e rivisto, quello della Morte, anche sgradevole se vogliamo, che però non passa mai di moda. Come i mocassini.

Finalista al premio Attori DOC – Luigi Vannucchi

Finalista al bando Luna Crescente



15 ottobre

Oggi sposo | Matteo Cirillo

in concorso



di e con Matteo Cirillo regia Duilio Paciello

Quando vieni lasciato puoi sempre contare sui tuoi migliori: Tavernello, Xanax e Dott.Petrella Premio Traiano (V ed.) Miglior spettacolo e miglior attore

Premio della Città di Leonforte Miglior attore

Tac_Theatre and Cinema – Miglior spettacolo



16 ottobre

Come sto | Batisfera Teatro

in concorso

scritto e diretto da Angelo Trofa con Valentina Fadda e Angelo Trofa

“Non me ne frega niente di sapere come stai… Ma come stai?”

Spettacolo vincitore del Pitch Contest di Sardegna Teatro 2017

Selezionato Fringe Festival Torino 2017

Selezionato Fringe Festival Roma 2020



17 ottobre

Filo d’erba | Villari/Profita

in concorso

di e con Cinzia Villari, Lorenzo Profita sonorizzazione Cristiano D’Alieso

Erba non è più un luogo come un altro e il cortile di via Diaz è un luogo congelato nel tempo.



18 ottobre

Pöesiëkanzǿnī | ivan talarico

fuori concorso

Ivan Talarico scrive poesie e canzoni. Questo lo rende colpevole.

Difficile dormire di notte con questa colpa, così il sonno della ragione genera reading.

Poesie e canzoni sono a disposizione del pubblico, possono essere montate, smontare, rimontate,

capite, dimenticate, assemblate, personalizzate e condivise.

spettacoli ore 21.00

9 – 10 – 11 ottobre @ carrozzerie_n.o.t via Panfilo Castaldi, 28/a (Ostiense)

dal 13 al 18 ottobre @ Teatro Trastevere via Jacopa de’ Settesoli, 3 (Trastevere)



Biglietti Intero 12 euro; Ridotto 10 euro

Info www.dovecomequando.net

Prenotazioni inventaria@dovecomequando.net 320.08.29.337 / 334.75.29.917

Teatro Trastevere info@teatrotrastevere.it 06.58.14.004

carrozzerie_n.o.t. carrozzerienot@gmail.com 347.18.91.714