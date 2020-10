Super Nintendo World aprirà a Osaka nel 2021

Nella primavera 2021 l’apertura del Super Nintendo World, il primo parco a tema ‘Super Mario’ in arrivo agli Universal Studios di Osaka

È stata fissata per la primavera 2021 l’apertura del ‘Super Nintendo World’, il primo parco a tema ‘Super Mario’ in arrivo agli Universal Studios di Osaka, in Giappone. A causa della pandemia Covid-19, il debutto previsto per l’estate 2020 era stato posticipato a data da destinarsi, ma i lavori sono proseguiti a ritmo serrato.

L’area ospiterà alcuni dei personaggi più popolari Nintendo, con ambienti interattivi rigorosamente a tema. Tra le esperienze proposte, la pista per corse a tema ‘Super Mario Kart’ e un’avventura per famiglie ‘in sella’ a Yoshi. Non mancheranno gli scenari tipici dei videogame di ‘Super Mario’, come la fortezza di Bowser e il castello di Peach, oltre a numerosi elementi iconici, quali monete rotanti e tubi verdi.

Ad anticipare l’apertura del parco a tema, il 16 ottobre debutterà ‘Mario Cafe and Store’, negozio di ristorazione e shopping che avrà sede nell’Hollywood Boulevard, un’area dell’Universal Studio separata da quella del ‘Super Nintendo World’.

Nella caffetteria si potranno gustare cibi e bevande a tema, come pancake raffiguranti i cappelli di Mario e Luigi. A fianco al bar ci sarà la possibilità di acquistare prodotti ufficiali, come il cappello di Mario, portachiavi, t-shirt e tazze.