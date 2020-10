“Per Te” è il nuovo singolo di Reverendo Secret, che dopo la partecipazione a Italia’s Got Talent ha intrapreso una nuova attività artistica

“Per Te” è il nuovo singolo del cantautore Reverendo Secret.

Il brano inizia in modo soft e leggero per poi aprirsi e svilupparsi in una dimensione carica ed energica… dove il cantautore riesce a dare sfogo ai suoi sentimenti attraverso la sua voce rauca e profonda…

La sua caratteristica fondamentale è la spontaneità nel comunicare il messaggio… e la semplicità nella composizione della melodia, l’arrangiamento e il testo.

Il brano è senz’altro Pop, con qualche sfumatura presa in prestito dalla musica celtica e esoterica, di cui il cantautore sente di esserne da sempre affascinato.

“Per Te” come già si intuisce dal titolo, è una dedica d’amore…un amore universale per Dio e per le persone amate.

Descrive un amore che non è sempre perfetto. Ma è proprio il venirsi incontro anche se ci sono differenze caratteriali, il capire l’altro senza dire una parola, riuscire a superare le difficoltà insieme e intraprendere il cammino insieme… che rende un amore “autentico”.

Il cantautore ha affermato: “Ci ho lavorato e pensato molto con la mia immaginazione, ho voluto dare motivazione e forza al pensiero e alla magia nell’Amore universale; ispirandomi alla persona che più ha dato un senso al mio percorso di vita… la mia cara e dolce Amanda. Nei momenti difficili mi ha sempre supportato e nel mio andare esoterico mi ha abbracciato in un viaggio senza fine con la sua incredibile energia, mi aspetto un messaggio forte per la collettività”.

“Per Te” è accompagnato da un videoclip, dove vediamo il cantautore in un luogo di pace e di riflessione: bosco. Il cantautore è guidato da una profonda spiritualità che emerge sia dalle parole che dalle immagini del videoclip, che è possibile guardare su YouTube.

Il singolo “Per Te” è disponibile su tutte le principali piattaforme digitali, quali Spotify, Amazon ecc.

Chi è Reverendo Secret

Reverendo Secret è il nome d’arte di Michele Lattanzio, nato il 2 Marzo 1978 a Schweinfurt (Germania), ma pugliese, cantante-cantautore eclettico venuto alla ribalta con Italia’s Got Talent 2016 in cui improvvisando canzoni create da parole date a caso dal pubblico impressionando favorevolmente i 4 giudici e la platea fino ad arrivare alla standing ovation.

Cantante-autore, polistrumentista, vanta esperienze musicali italiane ed internazionali web, radio e TV. Repertorio: proprio, italiano folk nazional popolare, leggero italiano ed internazionale di vario tipo alla fine di creare uno spettacolo coinvolgente è importante.

Considerato ormai un astro nascente del panorama nazionale e internazionale, genio indiscusso del nostro tempo.

