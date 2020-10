Lila Moss debutta in passerella con Miu Miu

Lila Moss, la figlia di Kate, debutta in passerella con Miu Miu: ecco alcuni scatti del fashion show alla Paris Fashion Week

Lila Moss ha debuttato sulla passerella di Miu Miu, la maison italiana di Miuccia Prada, in occasione della Paris Fashion Week. A causa del Covid, però, l’evento si è volto fisicamente a Milano e in streaming per il fashion show parigino.

La neo diciottenne, che ha sfilato indossando la collezione Primavera/Estate 2021, è figlia della celebre e chiacchierata top model Kate Moss e di Jefferson Hack, co-fondatore della rivista britannica ‘Dazed and Confused‘.

Come Lila, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), anche mamma Kate ha debuttato a 18 anni. Era il 1992 quando ha calcato la passerella con indosso abiti firmati da Dolce & Gabbana.