Franca Barone pubblica il brano “Be Kind”: la canzone disponibile sulle piattaforme di streaming è estratta dal nuovo album

Disponibile in rotazione radiofonica e sulle piattaforme di streaming “BE KIND” (Irma Records), estratto dal nuovo album di FRANCA BARONE, in uscita prossimamente.

Sullo stile elegante e sofisticato di un medium jazz in 5/4, una voce femminile elenca con disarmante delicatezza ed empatia tutti gli stereotipi di genere che ancora oggi vessano le donne a livello sociale ma, soprattutto, emotivo: essere gentile, essere carina, essere intelligente ma non troppo, partorire ma non ingrassare, ma soprattutto sorridere, sorridere sempre. “BE KIND”, brano che dà il titolo all’intero album di FRANCA BARONE, è un brano che dà voce e spazio alle donne e alla loro libertà di scegliere ed essere, in senso metaforico e non solo.

Spiega l’autrice a proposito del nuovo brano: «“Be Kind” è il diktat per eccellenza che si rivolge alle ragazze, e racchiude più o meno quello che ci si aspetta da tutte loro, tipo “essere gentili, sorridere”. Ho voluto questo come singolo proprio per porre l’attenzione, ancora una volta, su tutti i volti che il sessismo può avere, in questo caso quello di una donna».

Il videoclip di “Be Kind”, diretto da Davide Romolo, raccoglie un collage di eleganti clip di repertorio in cui sono raffigurate ragazze bellissime degli anni ‘80 e ‘90, periodo cardine degli stereotipi di genere legati alla figura femminile.

Biografia

Franca Barone, all’anagrafe Francesca Barone, nasce a Milano nel 1985. Si avvicina al pianoforte a soli 4 anni proseguendo con lo studio del repertorio classico, fino all’innamoramento per il jazz avvenuto intorno ai 13 anni. Da quel momento approfondisce il genere studiando con diversi insegnanti prima attraverso lo strumento (pianoforte) e poi con la voce. Fino all’università frequenta alcuni seminari (tra cui Sondrio Jazz con Rachel Gould e Alatri Jazz con Rosario Giuliani), partecipa come cantante a concerti in varie formazioni (principalmente jazz e swing) e si presta come vocalist in produzioni musicali di vario genere. Nel 2016 esce “Miss Apleton”, suo album d’esordio pubblicato da Irma Records che contiene 7 brani spiccatamente jazz composti e interpretati dalla cantautrice. In questa occasione ha la possibilità di suonare in alcuni dei jazz club più importanti del nord Italia come il Milestone di Piacenza. “Be Kind”, brano che dà il nome al nuovo album, è disponibile sulle piattaforme di streaming e in rotazione radiofonica.

Facebook: https://www.facebook.com/francabaronemusic

Instagram: https://www.instagram.com/franca_barone/?hl=it