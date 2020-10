Cloud gaming: Amazon lancia il servizio “Luna”

Amazon lancia “Luna”, il nuovo servizio di cloud gaming per PC, dispositivi mobili e Fire TV: accesso anticipato solo negli USA

Giocare ovunque si voglia senza bisogno di una console. Amazon si lancia nel mercato dei videogiochi con ‘Luna’, il nuovo servizio di cloud gaming in arrivo su PC, dispositivi mobili e Fire TV. Al momento l’accesso alla piattaforma è disponibile solo per gli utenti degli Stati Uniti, che già da oggi possono richiedere un invito per l’accesso anticipato alla fase Beta. Così come Stadia, il servizio di cloud gaming di Google, anche ‘Luna’ permetterà di giocare in streaming online su qualsiasi dispositivo, accedendo a diversi canali di gioco.

Tra questi ‘Luna+’, che durante l’accesso anticipato includerà giochi come ‘Resident Evil 7’, ‘The Surge 2’ e ‘Brothers: A Tale of Two Sons’, e quello in partnership con Ubisoft, tra i principali sviluppatori di videogiochi a livello globale. Altri canali sono ancora in fase di sviluppo.

Oltre a mouse, tastiera e gamepad Bluetooth generici, gli utenti potranno giocare anche tramite il nuovo Luna Controller con tecnologia Cloud Direct. Abilitato per Alexa, il dispositivo si connette direttamente al cloud, permettendo ai giocatori di passare facilmente da uno schermo all’altro senza ulteriori accoppiamenti o modifiche alla configurazione.

Tra i punti di forza del servizio, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), anche la collaborazione con Twitch, la popolare piattaforma di live streaming, da dove i giocatori potranno accedere immediatamente ai giochi di ‘Luna’.