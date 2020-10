Vasco Brondi in concerto “Per Gli Invisibili”

Dopo la nascita di “Per gli invisibili”, manifesto per dare voce al settore dello spettacolo dal vivo e sollecitare iniziative per sostenerlo dopo la crisi profonda causata dal Covid-19, e dopo il grande concerto di solidarietà del 12 settembre in Piazza Maggiore a Bologna, è in calendario un nuovo imperdibile evento a sostegno dei lavoratori del settore. Un’iniziativa di Promoter Emilia Romagna (P.E.R.) realizzata con il sostegno della Regione Emilia-Romagna in programma venerdì 9 ottobre in Piazza Fiume a Scandiano (RE).

Una serata creata con la collaborazione dell’artista ferrarese Vasco Brondi, che arriva nella cittadina emiliana con i suoi Talismani per tempi incerti. Uno spettacolo nato proprio in questi mesi così particolari e complicati e con il quale Brondi è tornato a esibirsi dal vivo, a un anno e mezzo dalla conclusione del progetto artistico de Le Luci della Centrale Elettrica.

I Talismani per tempi incerti sono sonate per pianoforte, violoncello e chitarre distorte. Sono canzoni (sue e di altri), poesie, letture e riflessioni che si fanno amuleti per esorcizzare questi tempi, anticorpi in un periodo di incertezza, e che in questa speciale data saranno impreziositi dalla partecipazione di ospiti d’eccezione.