Piro online con il brano “Città d’oriente”

“Città d’oriente” è il nuovo singolo del cantautore romano Piro: il brano anticipa l’album di debutto dal titolo Eroi del 2020

Fuori da venerdì 25 settembre il nuovo singolo del cantautore romano Piro, l’ultimo capitolo prima dellla pubblicazione del suo album di debutto dal titolo Eroi del 2020, in uscita il 23 ottobre. Città D’Oriente è un brano di un romanticismo vintage, dalla melodia che, delicata, ti si infiltra sotto pelle e non ti lascia andare più, il modo migliore per concludere l’estate e conoscere Piro nel modo più intimo, eppure sfacciatamente pop, che il cantautore ci ha finira concesso. Il brano narra la storia di una vacanza, già vissuta in passato con lei, che viene rivissuta in solitudine tempo dopo, con la consapevolezza di non essere di nuovo accolti a braccia aperte al proprio ritorno.

