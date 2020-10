Negli Usa Billie Elish in versione bambolina

Billie Elish in versione bambolina: in vendita negli Stati Uniti i modellini della cantante ispirati ai video di “Bad Guy” e “All the good girls go to hell”

Billie Elish arriva nelle case dei suoi fan in versione bambolina. Saranno disponibili nei negozi americani dal 27 novembre delle action figure dell’artista americana ispirate ai video di “Bad Guy” e “All the good girls go to hell”.

In uno dei modellini Billie appare in total black con grandi ali nere, ovviamente staccabili. Nell’altro, la bambolina veste la sua iconica tuta gialla. La prima è disponibile nella dimensione di 15 cm, la seconda in quella di 30 cm.

Le bamboline, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), sono completamente snodabili in modo tale da poterle sistemare in qualsiasi scaffale o comodino di casa. Arrivano entrambe in una scatola, realizzata con materiale riciclato.