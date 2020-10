Need for Speed: Hot Pursuit torna rimasterizzato

Inseguimenti, velocità e adrenalina tornano in ‘Need for Speed: Hot Pursuit Remastered’, versione rimasterizzata dell’omonimo videogioco del 2010. Sviluppato da Criterion Games, in collaborazione con Stellar Entertainment, e distribuito da Electronic Arts, il titolo sarà lanciato su PlayStation 4, Xbox One e PC il 6 novembre e su Nintendo Switch il 13 novembre.

Il gioco, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), presenta una competizione in multiplayer asincrono con Autolog, supportato nella sincronizzazione multipiattaforma. Gli utenti, dunque, potranno sfidarsi online in tempi differenti e su qualsiasi console. In alternativa, è possibile giocare singolarmente offline in modalità ‘Carriera’.

Già dal giorno del lancio, ‘Need for Speed: Hot Pursuit Remastered’ includerà anche tutti i DLC principali, quali ‘Ribelle SCPD’, ‘Super Sport’, ‘Armati e pericolosi’, ‘Lamborghini indomabili’ e ‘Porsche scatenate’, che offriranno sei ore in più di gioco e oltre 30 sfide.

Tra le novità della versione rimasterizzata, oltre alla grafica migliorata, anche nuovi obiettivi, colori delle auto, wrap, frenate brusche ridotte, modalità fotografica e galleria ottimizzate.