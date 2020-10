Mascherine obbligatorie: cosa prevede il testo del decreto

Mascherine obbligatorie anche all’aperto se ci sono altre persone non conviventi: ecco il testo del decreto approvato dal Consiglio dei Ministri

Il decreto approvato dal consiglio dei ministri contiene anche l’obbligo di portare con se’ le mascherine e di indossarle all’aperto in presenza di altre persone non conviventi. L’obbligo sara’ poi contenuto anche nel prossimo dpcm. Intanto il consiglio dei ministri ha prorogato la vigenza di del dpcm che scadeva oggi fino al 15 ottobre.

Il decreto appena approvato dal Consiglio dei ministri prevede “l’obbligo di avere sempre con se’, dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilita’ di prevederne l’obbligatorieta’ dell’utilizzo nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e in tutti i luoghi all’aperto allorche’ si sia in prossimita’ di altre persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli anti-contagio previsti per specifiche attivita’ economiche, produttive e sociali, nonche’ delle linee guida per il consumo di cibi e bevande”.

Sono “esclusi dai detti obblighi:

1) i soggetti che stanno svolgendo attivita’ sportiva;

2) i bambini di eta’ inferiore ai sei anni;

3) i soggetti con patologie o disabilita’ incompatibili con l’uso della mascherina, nonche’ coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilita’”.

