Il collegio 5 svela i nomi dei nuovi alunni che comporranno la classe del 1992: il docu-reality andrà in onda dal 27 ottobre

La prima serata di Rai 2 torna ad animarsi con le avventure degli alunni de ‘Il Collegio’. Il docu-reality, realizzato in collaborazione con Banijay Italia, andrà in onda dal 27 ottobre. Ventuno i ragazzi che varcheranno i cancelli del nuovo collegio. Si aprono quest’anno, infatti, le porte del ‘Regina Margherita’ di Anagni, in provincia di Frosinone. Gli allievi che verranno catapultati nel 1992 sono:

Alessandro Andreini (16, San Giovanni in Marignano – Rn), Linda Bertollo (14, Ivrea), Sofia Cerio (15, Pesaro), Maria Teresa Cristini (14, Sant’Olcese – Ge), Marco Crivellini (16, Roma), Bonard Dago (17, Zero Branco – Tv), Andrea Di Piero (16, Fiuggi – FR), Giordano Francati (17, Roma), Mishel Gashi (15, Calolziocorte – Lc), Ylenia Grambone (16, Vallo della Lucania – Sa), Alessandro Guida (15, Civitavecchia – Rm), Luca Lapolla (15, Prato – Po), Giulia Matera (15, Salerno), Rebecca Mongelli (15, Sesto Fiorentino – FI), Aurora Morabito (17, Savona), Giulia Maria Scarano (14, Manfredonia – FG), Luna Scogliamiglio (17, Vietri sul mare – Sa), Rahul Teoli (15, Piombino – Li), Usha Teoli (17, Piombino – LI), Davide Valvalà (16, Bologna) e Luca Zigliana (15, Zanico – Bg).

A raccontare e ad accompagnare le avventure dei giovani studenti de Il Collegio durante le 8 puntate del programma, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), sarà la voce di Giancarlo Magalli.