Flutua pubblicano il singolo “Tu vuoi tu puoi”

I Flutua online sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo “Tu vuoi tu puoi”: il brano è estratto dall’album della band “Vota amore”

Disponibile in rotazione radiofonica “TU VUOI TU PUOI” (I Cuochi Music Company), brano estratto dall’ultimo album dei FLUTUA dal titolo “VOTA AMORE”, già disponibile su tutte le piattaforme di streaming.

Tra sonorità pop e ritmi serrati, “TU VUOI TU PUOI” affonda le radici nella resilienza tipica di chi non si lascia né abbattere né vincolare dal giudizio altrui. Con questo brano la band FLUTUA invita l’ascoltatore a prendere tra le mani i propri sogni e di trasformarli in possibilità concrete, com’è successo ai membri della band con la musica.

Spiegano i FLUTUA a proposito del brano: «Abbiamo scelto questa canzone come singolo, perché rappresenta la nostra storia come esseri umani e come musicisti. È una canzone in cui molte persone possono rispecchiarsi. Ai concerti è sempre stata una delle più canticchiate, ballate. È molto allegra, anche se nasce da una storia triste».

Il videoclip del brano è semplice e diretto, volutamente fluorescente e a tratti sporco, girato e montato in tempi brevissimi, ridendo e lasciando fluire l’entusiasmo. Apparentemente senza senso, il flusso delle immagini nasconde in ogni oggetto inquadrato un significato specifico, che sia un fatto, un sentimento, un desiderio, una delusione. La scelta di usare le mani dei componenti del gruppo è stata dettata inizialmente da un’esigenza tecnica, che si è trasformata in un’occasione.

“Tu vuoi tu puoi” è disponibile su Spotify al seguente link: https://spoti.fi/3kkkpgY

Biografia

Il progetto Flutua nasce nel settembre 2010 da un’idea di Dana (voce), Devis (batteria, drum machines e campionatore), Franco (basso) e Matteo (chitarra e synth). Da ottobre 2011 cominciano i live con questa formazione nei locali e festival delle zone. Raggiunto un repertorio di una ventina di canzoni e dopo le reazioni positive del pubblico nei live, pensano di registrare professionalmente qualche inedito. Nel maggio 2017 contattano Filippo Destrieri per fargli ascoltare i loro pezzi, il quale offre loro la sua produzione artistica. Si rivolgono a Fabio Fusi, che già conoscevano come produttore (Pianeta Musica Erba). Fabio si propone di co-produrre l’album insieme ai Flutua, quindi nel gennaio 2018 iniziano le registrazioni. Franco e Matteo decidono di abbandonare il progetto e subentra quindi Fabio Fusi, registrando le tracce di basso e chitarra e proponendo nuovi arrangiamenti. Il loro primo album “Vota amore” (I Cuochi Music Company) è già disponibile sulle piattaforme digitali. Il brano “Tu vuoi tu puoi” estratto dall’album è in rotazione radiofonica dal 25 settembre.

LINK