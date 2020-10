Con la pandemia chiuse 36mila aziende in Giappone

La pandemia fa chiudere 36mila aziende in Giappone ma non è finita: entro il 2020 il numero dei fallimenti potrebbe salire a 53mila

Quasi 36mila aziende giapponesi sono state finora costrette ad interrompere le loro attività a causa dei contraccolpi sull’economia causati dalla pandemia da Covid-19. Il numero totale di aziende che presumibilmente saranno costrette al fallimento nel 2020, secondo una proiezione del think-tank giapponese Tokyo Shoko Research, potrebbe arrivare a oltre 53 mila, il massimo dal 2000.

“Con il protrarsi della pandemia è inevitabile anche un aumento delle aziende che interromperanno le attività, non tanto per mancanza di liquidità quanto per le prospettive di diminuzione della domanda“, ha rilevato il think-tank nel rapporto pubblicato sull’argomento come riferisce la Dire (www.dire.it).