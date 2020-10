Codacons chiede di azzerare commissioni per micropagamenti

Il Codacons chiede di azzerare le commissioni per i pagamenti inferiori a 30 euro per incentivare ulteriormente i pagamenti con carta

Bene per il Codacons l’ipotesi allo studio del Governo di azzerare le commissioni per i micropagamenti, ma il limite deve essere portato da 5 a 30 euro, allo scopo di incentivare ulteriormente i pagamenti con carta.

Il Governo però non può pensare solo alle imprese, e deve tutelare anche i consumatori: in tal senso è necessario azzerare o ridurre costi o balzelli applicati da banche e gestori dei servizi finanziari agli utenti per il rilascio, l’utilizzo e la gestione di carte di credito e bancomat – spiega il Codacons.

Infine, per rendere davvero efficace il piano cashless, è indispensabile prevedere sanzioni per esercenti e commercianti che rifiutano i pagamenti con Pos, considerato che le norme entrate in vigore lo scorso 1 luglio non prevedono alcuna multa per chi non accetta i pagamenti con carta e bancomat, vanificando quindi gli sforzi per limitare l’uso del contante.